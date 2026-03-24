Aprilia Dominasi MotoGP Brasil 2026, Massimo Rivola Ingatkan Marco Bezzecchi Cs Jangan Jemawa

RIO DE JANEIRO – CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, memperingatkan dua pembalap andalannya, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, agar tidak cepat puas setelah meraih hasil gemilang di MotoGP Brasil 2026 pekan lalu. Rivola menegaskan persaingan di musim 2026 masih sangat panjang dan penuh tantangan.

Marco Bezzecchi sukses mengamankan podium tertinggi yang sekaligus menjadi kemenangan beruntun keduanya musim ini. Sementara itu, rekan setimnya, Jorge Martin, menyusul di posisi kedua untuk memastikan dominasi Aprilia di lintasan.

1. Menjaga Momentum

Massimo Rivola menyatakan rasa bangganya atas performa impresif yang ditunjukkan kedua pembalapnya di Brasil. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga sikap agar tetap fokus pada tujuan jangka panjang tim.

Marco Bezzecchi

"Pesan saya adalah kita semua perlu berpikir besar. Tetapi dengan tetap berpijak pada kenyataan dan dengan kerendahan hati," kata Massimo Rivola dilansir dari Motosan, Selasa (24/3/2026).

"Kami bersenang-senang, tetapi hanya sampai di situ," tambahnya.