Fabio Quartararo Siapkan Kejutan di MotoGP Prancis 2026, Perpisahan Emosional dengan Yamaha?

LE MANS – MotoGP Prancis 2026 akhir pekan ini akan menjadi momen yang penuh emosi bagi pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Pembalap tuan rumah tersebut telah mengonfirmasi adanya sesuatu yang spesial bagi para penggemarnya di Sirkuit Le Mans, yang sekaligus menandai penampilan kandang terakhirnya sebagai pembalap Yamaha sebelum hijrah ke Honda pada musim 2027 mendatang.

1. Siap Bangkit

Perjalanan Quartararo musim ini memang tidak mudah, terutama setelah hasil mengecewakan di Sirkuit Jerez, Spanyol. Meskipun ia menggunakan mesin V4 terbaru, performanya justru merosot tajam.

Sebagai perbandingan, Quartararo finis di posisi ke-14 dengan catatan waktu 20 detik lebih lambat dibandingkan pencapaiannya saat meraih podium kedua pada MotoGP Prancis 2025. Padahal, rivalnya seperti Alex Marquez berhasil mempertajam catatan waktu hingga 7,5 detik di sirkuit yang sama.

Namun, harapan muncul setelah tes resmi di hari Senin pasca-balapan Sirkuit Jerez. Juara dunia MotoGP 2021 itu berhasil menempati posisi ketujuh tercepat dan melaporkan adanya peningkatan signifikan pada feeling ban depan.

"Dukungan dari para penggemar di Le Mans selalu memberikan motivasi ekstra. Setelah kerja keras di Jerez, saya penasaran melihat bagaimana performa motor di lintasan ini," ujar Quartararo, mengutip dari Crash, Jumat (7/5/2026).

2. Siapkan Kejutan

Meskipun jadwal peluncuran mesin V4 yang lebih bertenaga masih belum menemui titik terang, Yamaha tetap bergerak aktif. Tim garpu tala membawa sejumlah pembaruan teknis dari tes Jerez, termasuk sasis baru, berbagai paket aerodinamika, serta pembaruan pada swing arm dan sistem elektronik.