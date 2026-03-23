Marc Marquez Tak Sepenuhnya Kecewa Usai Gagal Naik Podium di MotoGP Brasil 2026

GOIANIA – Marc Marquez mengaku tidak sepenuhnya kecewa usai gagal naik podium di MotoGP Brasil 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu menyoroti beberapa hal positif di tengah kesulitan yang dialami.

Marquez harus puas finis posisi keempat pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Senin (23/3/2026) dini hari WIB. Ia harus mengakui keunggulan duo Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, serta Fabio Di Giannantonio.

1. Bersyukur

Start balapan MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Meski gagal raih podium, Marquez tetap bersyukur karena bisa mendulang cukup banyak poin dari MotoGP Brasil 2026. Ia mengakui hal tersebut sangat penting karena Sirkuit Ayrton Senna tidak mudah ditaklukkan.

“Kalau tidak naik podium, tentu tidak pernah benar-benar puas. Tapi ya, saya mencoba mengevaluasi seluruh akhir pekan,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Senin (23/3/2026).

“Balapan Sprint kemarin dan hari ini, pada akhirnya kami mengumpulkan cukup banyak poin. Ini penting di sirkuit yang sedikit membuat saya khawatir karena banyak tikungan panjang ke kanan,” sambung pria asal Spanyol itu.

Marquez sendiri sebenarnya bisa saja mengamankan posisi ketiga. Namun setelah berduel super ketat dengan Di Gianantonio, ia harus kehilangan posisi ketiga di empat putaran tersisa.

“Hari ini sebenarnya ada peluang naik podium, tetapi saya melakukan kesalahan di tikungan di mana aspalnya habis, dan hampir kehilangan bagian depan karena terlalu memaksa. Selain itu, ini akhir pekan yang cukup baik,” terang Marquez.