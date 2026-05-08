Prediksi Bakal Kesulitan di MotoGP Prancis 2026, Marc Marquez: Banyak Faktor Tak Terduga di Le Mans

LE MANS – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez menatap akhir pekan balap di MotoGP Prancis 2026 dengan kewaspadaan tinggi. Pembalap asal Spanyol tersebut memprediksi balapan di Sirkuit Le Mans nanti akan sangat sulit, karena akan ada banyak variabel yang sulit ditebak, terutama terkait faktor cuaca yang sering kali memberikan kejutan di Prancis.

Setelah dominasi lima kemenangan beruntun Ducati di Le Mans dipatahkan oleh Johann Zarco pada balapan basah MotoGP 2025 lalu, Marquez kini kembali dengan ambisi besar namun dalam situasi yang menantang. Hingga empat seri pembuka MotoGP 2026, ia belum sekalipun mencicipi podium Grand Prix dan tertahan di peringkat kelima klasemen, tertinggal 44 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia).

1. Hadapi Cuaca Ekstrem

Performa Marquez musim ini masih naik-turun. Setelah kemenangan gemilang di Sprint Jerez, ia justru terjatuh pada balapan utama hari Minggu.

Meski begitu, hasil tes resmi hari Senin memberikan secercah harapan setelah ia berhasil menduduki posisi keempat di belakang barisan Aprilia.

“Le Mans adalah lintasan yang saya sukai dan tahun lalu saya sudah sangat cepat di sini dengan Desmosedici,” ungkap Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (8/5/2026).

Namun, Marquez menyadari tantangan alam yang mengintai. Laporan cuaca memprediksi potensi badai petir pada hari Sabtu dan hujan ringan di hari Minggu.

“Ini akan menjadi akhir pekan dengan banyak ketidaktahuan. Cuaca mungkin akan memberi kami kejutan,” tambahnya.