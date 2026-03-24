Daftar Hadiah yang Diterima Veda Ega Pratama Setelah Naik Podium Moto3 Brasil 2026: Uang Rp25 Juta dan Mobil!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |06:21 WIB
Veda Ega Pratama kebanjiran bonus setelah naik podium Moto3 Brasil 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, kebanjiran bonus usai mengukir sejarah meraih podium Moto3 Brasil 2026. Ia mendapatkan bonus berupa uang puluhan juta hingga mobil!

Veda Ega Pratama menorehkan catatan gemilang dengan finis posisi ketiga pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Ayrton Senna, Goiana, Brasil, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB. Podium itu membuatnya mengukir tinta sejarah karena menjadi pembalap pertama Indonesia yang naik podium di ajang Grand Prix. 

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Pembalap 17 tahun itu meraih podium dengan susah payah. Veda Ega Pratama sempat tercecer hingga urutan ke-10 setelah memulai race dari posisi keempat. Hingga akhirnya, ia mampu bangkit dengan memanfaatkan momentum red flag pada lap ke-15 dari 24. 

Dalam momen tersebut, Race Direction memutuskan para pembalap melakukan start ulang dengan lima putaran sisa dan posisi start berdasarkan klasemen pada lap ke-14. Veda Ega Pratama yang start dari urutan 10 langsung meroket tajam hingga puncaknya berhasil menggusur Alvaro Carpe dari posisi ketiga di lap terakhir.

1. Mantan Presiden Arema FC Beri Bonus ke Veda Ega Pratama

Keberhasilan Veda Ega disambut suka cita masyarakat Indonesia, khususnya penggemar balap dunia. Tak terkecuali mantanP residen Arema FC Gilang Widya Pramana, pengusaha ternama yang selama ini dikenal dengan nama Juragan 99.

Melalui akun media sosial Instagram pribadinya, Gilang mengunggah stories berisi tangkapan layar obrolannya dengan Veda Ega di platform WhatsApp. Ia memuji dan mengaku bangga dengan pencapaian pembalap 17 tahun tersebut, hingga mengirimkan uang sebesar Rp25 juta sebagai bentuk apresiasi. 

 

