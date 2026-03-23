Veda Ega Pratama Dapat Hadiah Mobil Usai Naik Podium di Moto3 Brasil 2026!

PEMBALAP Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mendapatkan hadiah mobil usai naik podium di Moto3 Brasil 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Ayrton Senna, Goiana, Brasil pada Minggu 22 Maret 2026 malam WIB. Hadiah mobil itu diberikan Putra Rizky Bustaman yang dikenal memiliki tim balap HP969 RACING TEAM.

“Kalau udah pulang ke Indonesia, mampir ke rumahku ya jemput hadiah mobil untukmu. Terima kasih telah membuat semua kita bangga,” tulis Putra Rizky Bustaman di akun Instagram-nya, @hputra969_racingteam, sembari menampilkan foto Veda Ega Pratama sedang selebrasi keberhasilan naik podium Moto3 Brasil 2026.1.

1. Perjuangan Luar Biasa Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama dapat hadiah mobil usai naik podium di Moto3 Brasil 2026. (Foto: Instagram/@hputra969_racingteam)

Veda Ega Pratama memulai balapan Moto3 Brasil 2026 dari posisi empat. Meski start dari hampir barisan terdepan, Veda Ega Pratama tidak melalui balapan dengan mudah.

Sempat mengalami kesulitan di ban belakang, Veda Ega Pratama sempat tercecer ke urutan sembilan! Namun, setelah itu, rider 17 tahun mulai merangsek ke barisan terdepan hingga finis di posisi tiga.

Finis podium merupakan yang pertama dicetak Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Hebatnya, pembalap asal Gunungkidul, Jawa Tengah, ini hanya membutuhkan dua balapan untuk naik podium di kelas Moto3. Sekadar diketahui, Moto3 2026 merupakan tahun debutnya eksis di ajang Grand Prix.

“Luar biasa. Saya telah bekerja dengan baik walaupun mengalami kesulitan dalam balapan sebelum red flag. Tapi, pada akhirnya saya menyelesaikan balapan dengan finis di posisi ketiga dalam balapan kedua saya. Ini merupakan pencapaian terbaik saya saat ini,” kata Veda Ega Pratama kelar balapan.