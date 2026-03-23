Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Race MotoGP Brasil 2026: Marco Bezzecchi Jadi Pemenang, Marc Marquez Gagal Podium

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |01:35 WIB
Marco Bezzecchi jadi pemenang di MotoGP Brasil 2026! (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

GOIANIA – Hasil Race MotoGP Brasil 2026 sudah diketahui. Marco Bezzecchi sukses jadi pemenang di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Senin (23/3/2026) dini hari WIB.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio. Sementara, Marc Marquez harus puas finis di urutan 4.

Start balapan MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Jalannya Balapan

Jarak tempuh dikurangi dari awalnya 31 menjadi hanya 23 putaran. Namun, hal itu tidak mengurangi keseruan. Bezzecchi melesat dari posisi dua dan memimpin lomba selepas start.

Di Giannantonio melebar di tikungan 1 pada putaran 2 sehingga posisinya diambil Marquez. Ia berusaha keras mengejar Bezzecchi yang memimpin 0,6 detik di depan.

Memasuki putaran 5, Bezzecchi membuka jarak hingga 1,5 detik. Sedangkan, Marquez hanya unggul 0,3 detik dari Di Giannantonio. Duel seru terjadi antara Pedro Acosta dengan Jorge Martin di posisi 4-5.

Marquez melebar di putaran 6 dan langsung disalip Martin serta Di Giannantonio. Aprilia menguasai dua posisi terdepan dengan Bezzecchi kini memimpin hingga 1,8 detik di depan rekan setimnya.

Bezzecchi terus melesat di depan pada pertengahan lomba atau putaran 13 dari 23. Sementara, Martin membuka jarak hingga 1,3 detik dengan Di Giannantonio di posisi 3.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement