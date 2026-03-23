Hasil Race MotoGP Brasil 2026: Marco Bezzecchi Jadi Pemenang, Marc Marquez Gagal Podium

GOIANIA – Hasil Race MotoGP Brasil 2026 sudah diketahui. Marco Bezzecchi sukses jadi pemenang di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Senin (23/3/2026) dini hari WIB.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio. Sementara, Marc Marquez harus puas finis di urutan 4.

Jalannya Balapan

Jarak tempuh dikurangi dari awalnya 31 menjadi hanya 23 putaran. Namun, hal itu tidak mengurangi keseruan. Bezzecchi melesat dari posisi dua dan memimpin lomba selepas start.

Di Giannantonio melebar di tikungan 1 pada putaran 2 sehingga posisinya diambil Marquez. Ia berusaha keras mengejar Bezzecchi yang memimpin 0,6 detik di depan.

Memasuki putaran 5, Bezzecchi membuka jarak hingga 1,5 detik. Sedangkan, Marquez hanya unggul 0,3 detik dari Di Giannantonio. Duel seru terjadi antara Pedro Acosta dengan Jorge Martin di posisi 4-5.

Marquez melebar di putaran 6 dan langsung disalip Martin serta Di Giannantonio. Aprilia menguasai dua posisi terdepan dengan Bezzecchi kini memimpin hingga 1,8 detik di depan rekan setimnya.

Bezzecchi terus melesat di depan pada pertengahan lomba atau putaran 13 dari 23. Sementara, Martin membuka jarak hingga 1,3 detik dengan Di Giannantonio di posisi 3.