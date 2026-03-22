MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez Ikut Senang Jorge Martin Naik Podium Lagi Setelah 504 Hari!

GOIANIA – Jorge Martin berhasil finis ketiga pada Sprint Race MotoGP Brasil 2026. Marc Marquez pun ikut senang dengan keberhasilan pembalap tim Aprilia Racing itu.

Marquez menjadi pemenang Sprint Race di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Minggu (22/3/2026) dini hari WIB. Fabio Di Giannantonio dan Martin melengkapi podium kedua dan ketiga.

1. Ikut Senang

Bagi Martinator, finis ketiga tersebut sangat spesial. Ia akhirnya bisa kembali merasakan podium setelah 504 hari lamanya di mana terakhir kali diraih pada MotoGP Malaysia 2024.

Marquez ikut senang dengan pencapaian rivalnya tersebut. Pasalnya, ia pernah berada di posisi Martin yang harus berjuang ke performa terbaiknya setelah diterpa badai cedera.

“Saya senang untuk Jorge. Terutama karena saya tahu bagaimana rasanya berada di situ, kembali setelah cedera lalu cedera lagi,” kata Marquez, dikutip dari Instagram resmi MotoGP @motogp, Minggu (22/3/2026).

“Tahun lalu benar-benar sangat berat baginya. Untungnya bagi dia hanya satu tahun, tetapi tetap sangat sulit,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

2. Dampak Positif

Marquez menilai comeback-nya Martin sekaligus memberikan dampak positif untuk kejuaraan. Bukan tidak mungkin juara dunia MotoGP 2024 itu akan turut memanaskan perburuan gelar musim ini.

“Saya ikut senang untuknya dan juga untuk kejuaraan ini, karena pembalap bagus seperti Jorge kembali lagi, dan dia kembali dengan level yang bagus,” terang Marquez.