Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez Ikut Senang Jorge Martin Naik Podium Lagi Setelah 504 Hari!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |15:30 WIB
MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez Ikut Senang Jorge Martin Naik Podium Lagi Setelah 504 Hari!
Marc Marquez ikut merasa senang dengan keberhasilan Jorge Martin naik podium di Sprint Race MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
A
A
A

GOIANIA – Jorge Martin berhasil finis ketiga pada Sprint Race MotoGP Brasil 2026. Marc Marquez pun ikut senang dengan keberhasilan pembalap tim Aprilia Racing itu.

Marquez menjadi pemenang Sprint Race di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Minggu (22/3/2026) dini hari WIB. Fabio Di Giannantonio dan Martin melengkapi podium kedua dan ketiga. 

1. Ikut Senang

Start balapan MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Bagi Martinator, finis ketiga tersebut sangat spesial. Ia akhirnya bisa kembali merasakan podium setelah 504 hari lamanya di mana terakhir kali diraih pada MotoGP Malaysia 2024.

Marquez ikut senang dengan pencapaian rivalnya tersebut. Pasalnya, ia pernah berada di posisi Martin yang harus berjuang ke performa terbaiknya setelah diterpa badai cedera. 

“Saya senang untuk Jorge. Terutama karena saya tahu bagaimana rasanya berada di situ, kembali setelah cedera lalu cedera lagi,” kata Marquez, dikutip dari Instagram resmi MotoGP @motogp, Minggu (22/3/2026).

“Tahun lalu benar-benar sangat berat baginya. Untungnya bagi dia hanya satu tahun, tetapi tetap sangat sulit,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.

2. Dampak Positif

Marquez menilai comeback-nya Martin sekaligus memberikan dampak positif untuk kejuaraan. Bukan tidak mungkin juara dunia MotoGP 2024 itu akan turut memanaskan perburuan gelar musim ini. 

“Saya ikut senang untuknya dan juga untuk kejuaraan ini, karena pembalap bagus seperti Jorge kembali lagi, dan dia kembali dengan level yang bagus,” terang Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/38/3208287/simak_jadwal_siaran_langsung_race_motogp_brasil_2026-xeIO_large.jpeg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Brasil 2026, Live Streaming di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/38/3208263/marc_marquez_berdoa_agar_lintasan_lurus_di_sirkuit_autodromo_internacional_ayrton_senna_tidak_amblas_lagi_jelang_balapan_utama-AVWi_large.jpg
MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez Berdoa Lintasan Tidak Amblas Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/38/3208251/marc_marquez_sukses_meraih_kemenangan_di_sprint_race_motogp_brasil_2026-nfRE_large.jpg
Menangi Sprint Race MotoGP Brasil 2026, Marc Marquez Awalnya Kurang Yakin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/38/3208216/marc_marquez_menyelesaikan_kualifikasi_motogp_brasil_2026_di_posisi_tiga-uZxs_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez Posisi 3, Fabio Di Giannantonio Raih Pole Position!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/38/3208177/simak_jadwal_motogp_brasil_2026_hari_ini_yang_akan_menggelar_kualifikasi_hingga_sprint_race-bRzF_large.jpg
Jadwal MotoGP Brasil 2026 Hari Ini: Marc Marquez Raih Pole Position hingga Menang Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/38/3208139/veda_ega_pratama_lagi_lagi_menunjukkan_performa_impresif-HmN2_large.jpg
Veda Ega Pratama Tembus 3 Besar Practice Moto3 Brasil 2026, Mario Aji Finis Posisi 5 di Moto2!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement