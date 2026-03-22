Akhiri Penantian Ratusan Hari, Jorge Martin Girang Finis Ketiga di Sprint Race MotoGP Brasil 2026

GOIANIA – Kebahagiaan Jorge Martin tengah membuncah usai finis ketiga di Sprint Race MotoGP Brasil 2026. Kerinduan untuk finis di podium yang telah dipendam selama 504 hari pun berakhir di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil.

Martin memang kalah cepat dari Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio dalam balapan 15 putaran yang berlangsung Minggu (22/3/2026) dini hari WIB, tersebut. Namun, itu sudah cukup baginya.

1. Spesial

Keberhasilan tersebut sangat spesial bagi Martin. Bagaimana tidak, pembalap asal Spanyol itu akhirnya bisa kembali merasakan naik ke podium setelah terakhir kali pada MotoGP Malaysia 2024 atau setelah 504 hari lamanya.

“Saya sangat senang. Musim lalu cukup berat, tetapi saya telah berlatih keras dan fokus pada diri sendiri, mencoba berkembang setiap hari,” kata Martin, dilansir dari Motosan, Minggu (22/3/2026).

Bagi pria berusia 28 tahun itu, pencapaian manis tersebut merupakan buah dari kerja kerasnya selama ini. Seperti diketahui, Martinator menjalani periode sulit pada musim lalu karena mengalami cedera panjang.

“Kepercayaan diri datang sedikit demi sedikit dan saya lebih kompetitif dalam sesi latihan. Saya tahu apa yang saya butuhkan dari motor dan untuk gaya balap saya,” ucap Martin.