Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Brasil 2026, Live Streaming di Vision+!

JAKARTA – Setelah seri pembuka yang penuh aksi, ajang MotoGP 2026 kini memasuki seri kedua melalui Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brasil yang tengah berlangsung pada 20–22 Maret 2026. Seluruh rangkaian balapan dapat disaksikan secara live streaming di VISION+.

Memasuki putaran kedua, persaingan antar pembalap mulai menunjukkan arah. Para rider yang tampil impresif di seri pembuka tentu ingin mempertahankan momentum, sementara yang belum maksimal berambisi bangkit dan mencuri poin penting di Brasil.

Jadwal Lengkap MotoGP Brasil 2026 di VISION+

Jumat, 20 Maret 2026

18:55 WIB – Free Practice 1

23:10 WIB – Practice

Sabtu, 21 Maret 2026

18:35 WIB – Free Practice 2 / Qualifying

22:40 WIB – Qualifying / Sprint

Minggu, 22 Maret 2026

20:35 WIB – Warm Up

21:45 WIB – Race