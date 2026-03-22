MotoGP Brasil 2026: Marc Marquez Berdoa Lintasan Tidak Amblas Lagi

Marc Marquez berdoa agar lintasan lurus di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna tidak amblas lagi jelang balapan utama (Foto: MotoGP)

GOIANIA – Sprint Race MotoGP Brasil 2026 sempat tertunda sekira 80 menit gara-gara sinkhole di lintasan lurus utama Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Minggu (22/3/2026) dini hari WIB. Marc Marquez berdoa problem tersebut tidak lagi muncul.

Sebidang area di lintasan lurus itu tiba-tiba amblas usai sesi kualifikasi MotoGP Brasil 2026 yang berlangsung Sabtu 21 Maret 2026 malam WIB. Rapat darurat digelar sementara penyelenggara bekerja keras memperbaiki masalah tersebut.

1. Ganggu Sprint Race MotoGP Brasil 2026

Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna berlobang jelang MotoGP Brasil 2026 (Foto: X/@matoxley)

Akibat tanah yang amblas itu, Sprint Race MotoGP Brasil 2026 molor sekira 80 menit dari jadwal. Sesi kualifikasi Moto3 dan Moto2 terpaksa dijadwal ulang demi mengakomodasi balapan pendek kelas premier.

Berkat kerja keras penyelenggara, masalah tersebut bisa diatasi. Sprint Race MotoGP Brasil 2026 berlangsung lancar dan Marquez keluar sebagai pemenang usai berduel sengit dari Fabio Di Giannantonio.

Marquez mengakui para pembalap berdoa agar tanah yang amblas itu tidak terjadi lagi jelang balapan utama Senin 23 Maret 2026 pukul 01.00 WIB. Untungnya, lobang itu berada di luar racing line.

“Ya, kami berdoa agar kondisinya tetap seperti ini. Maksud saya, lobang besar itu berada di luar garis balap (racing line), dan dengan alasan itu kami bisa tetap balapan,” urai Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (22/3/2026).