Kisah Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik Jepang yang Sempat Dilirik Jonatan Christie dan Anthony Ginting

KISAH Chiharu Shida, pebulu tangkis supercantik Jepang, selalu menarik untuk diulas. Sebab, ia sempat dilirik Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting!

Nama Chiharu Shida mulai dikenal luas sejak 2021. Apalagi, perempuan asal Akita tersebut memiliki wajah cantik yang membuat tak hanya penggemar terpesona tapi juga pebulu tangkis pria.

1. Relatif Tidak Dikenal

Sebelum itu, Shida relatif tak dikenal walau pernah juara di Korea Masters 2019. Sebuah insiden kemudian membuatnya viral di media sosial terutama Indonesia.

Momen itu terjadi pada pembukaan Indonesia Badminton Festival 2021 di Nusa Dua, Bali. Hujan sempat mengguyur lokasi acara sebelum dan sesudah upacara dimulai.

2. Dipayungi Anthony Ginting

Media sosial dihebohkan dengan aksi Anthony Ginting di pembukaan tersebut. Sebab, ia terlihat memayungi seorang pebulu tangkis dari Jepang berwajah cantik.

Rekan-rekan yang melihat aksi Ginting itu langsung meledeknya. Sementara, si perempuan yang berada satu payung dengannya terlihat tersipu malu.

Terang saja, penggemar bulu tangkis langsung mencari tahu siapa perempuan itu. Ternyata, namanya adalah Chiharu Shida!

Entah kebetulan atau tidak, Shida bersama pasangannya Nami Matsuyama, justru seperti dinaungi keberuntungan. Mereka sukses menjadi juara di Indonesia Masters dan Indonesia Open serta runner up BWF World Tour Finals yang digelar secara berturutan di Nusa Dua pada Desember 2021.