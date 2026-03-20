HOME SPORTS NETTING

Kisah Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik Jepang yang Sempat Dilirik Jonatan Christie dan Anthony Ginting

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |21:10 WIB
Kisah Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik Jepang yang Sempat Dilirik Jonatan Christie dan Anthony Ginting
Simak kisah Chiharu Shida yang sempat dilirik Jonatan Christie dan Anthony Ginting (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
KISAH Chiharu Shida, pebulu tangkis supercantik Jepang, selalu menarik untuk diulas. Sebab, ia sempat dilirik Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting!

Nama Chiharu Shida mulai dikenal luas sejak 2021. Apalagi, perempuan asal Akita tersebut memiliki wajah cantik yang membuat tak hanya penggemar terpesona tapi juga pebulu tangkis pria.

1. Relatif Tidak Dikenal

Sebelum itu, Shida relatif tak dikenal walau pernah juara di Korea Masters 2019. Sebuah insiden kemudian membuatnya viral di media sosial terutama Indonesia.

Momen itu terjadi pada pembukaan Indonesia Badminton Festival 2021 di Nusa Dua, Bali. Hujan sempat mengguyur lokasi acara sebelum dan sesudah upacara dimulai.

2. Dipayungi Anthony Ginting

Media sosial dihebohkan dengan aksi Anthony Ginting di pembukaan tersebut. Sebab, ia terlihat memayungi seorang pebulu tangkis dari Jepang berwajah cantik.

Rekan-rekan yang melihat aksi Ginting itu langsung meledeknya. Sementara, si perempuan yang berada satu payung dengannya terlihat tersipu malu.

Terang saja, penggemar bulu tangkis langsung mencari tahu siapa perempuan itu. Ternyata, namanya adalah Chiharu Shida!

Entah kebetulan atau tidak, Shida bersama pasangannya Nami Matsuyama, justru seperti dinaungi keberuntungan. Mereka sukses menjadi juara di Indonesia Masters dan Indonesia Open serta runner up BWF World Tour Finals yang digelar secara berturutan di Nusa Dua pada Desember 2021.

 

Kisah Eks Pelatnas PBSI Pramudya Kusumawardana, Putuskan Lanjutkan Kuliah dan Perkuat Australia
Kisah Pebulu Tangkis Jepang Aya Ohori, Rival Gregoria Mariska yang Tiba-Tiba Nikahi Atlet asal Malaysia
Kisah Kekaguman Terbesar Aya Ohori dan Saina Nehwal, 2 Pebulu Tangkis Cantik Dunia yang Idolakan Legenda Taufik Hidayat
Kisah Mantan Ratu Bulu Tangkis India Saina Nehwal, Pernah Tercatat sebagai Atlet Terkaya di Dunia
3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Seorang Polisi, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
Kisah Pebulu Tangkis India Prannoy H.S, Kagum hingga Tekun Belajar Meniru Pukulan Backhand Mematikan Khas Taufik Hidayat
