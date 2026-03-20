Tantangan Sirkuit Baru di MotoGP Brasil 2026, Jadi Panggung Kebangkitan Francesco Bagnaia?

GOIANIA – Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyambut seri kedua MotoGP Brasil 2026. Meski demikian, juara dunia dua kali itu tak menampik bahwa balapan di Amerika Latin tersebut bakal menyuguhkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi bagi seluruh kontestan.

Sesuai jadwal, seri balapan kedua tersebut akan berlangsung pada 20-24 Maret 2026 di Sirkuit Internasional Ayrton Senna. Sirkuit yang berlokasi di Goiania, Brasil, itu akan menjadi rintangan baru bagi para pembalap kelas raja musim ini.

1. Lintasan yang Asing

Para pembalap dari masing-masing tim akan memulai semuanya dari nol karena sirkuit tersebut tergolong baru bagi pembalap modern di kelas utama. Diketahui, lintasan tersebut sempat menjadi tuan rumah Grand Prix pada 1987 sampai 1989. Ketika itu kelas yang dipertandingkan hanya 250cc dan 500cc.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Pecco, sapaan Bagnaia, mengaku penasaran dengan Sirkuit Internasional Ayrton Senna. Menurutnya, sirkuit tersebut akan menjadi rintangan berat bagi ambisinya untuk meraih poin maksimal.

“Rasa penasaran selalu besar ketika datang ke sirkuit baru. Ini akan menjadi hari yang berat,” ujar Bagnaia, dilansir dari Motosan, Jumat (20/3/2026).