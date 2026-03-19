HOME SPORTS MOTOGP

Kata-Kata Marc Marquez Jelang MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Ayrton Senna

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |14:54 WIB
Marc Marquez siap tempur di MotoGP Brasil 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, antusias menatap balapan MotoGP Brasil 2026. Menurut rider 33 tahun, MotoGP Brasil 2026 akan menjadi balapan yang spesial karena minimnya referensi mengenai Sirkuit Internasional Ayrton Senna, lokasi balapan berlangsung. 

Sesuai jadwal, seri balapan kedua itu akan berlangsung pada 20-23 Maret 2026 di Sirkuit Internasional Ayrton Senna. Sirkuit yang berlokasi di Goianna, Brasil, itu akan menjadi rintangan bagi para pembalap kelas raja. 

Marc Marquez siap tempur di MotoGP Brasil 2026. (Foto: X/@MotoGP)

1. Lintasan Baru di MotoGP 2026

Sirkuit Ayrton Senna tergolong baru bagi mayoritas pembalap modern di kelas utama. Para rider dari masing-masing tim pabrikan akan memulai semuanya dari nol, mengingat minimnya referensi.  Sekadar diketahui, sebelum tahun ini, terakhir kali Brasil menjadi tuan rumah ajang Grand Prix pada 1992.

“Balapan di Brasil akan menjadi GP yang spesial bagi semua orang, karena kami tidak punya banyak referensi,” kata Mar Marquez, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (19/3/2026).

2. Marc Marquez Siap Tampil Maksimal

Marc Marquez antusias menatap balapan tersebut. Meski sirkuit tersebut masih menjadi tanda tanya besar, ia menegaskan akan memaksimalkan performanya sejak hari pertama. 

“Bagaimanapun, saya senang datang ke negara baru dengan banyak penggemar MotoGP,” terang Marc Marquez. 

 

