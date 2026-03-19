Rekor Pertemuan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Baptiste Labarthe/Quentin Ronget Jelang 16 Besar Orleans Masters 2026

Leo Rolly dan Bagas Maulana siap tempur di 16 besar Orleans Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

REKOR pertemuan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Baptiste Labarthe/Quentin Ronget jelang 16 besar Orleans Masters 2026 akan diulas Okezone. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana akan bertemu Baptiste Labarthe/Quentin Ronget di 16 besar Orleans Masters 2026 yang berlangsung di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Kamis (19/3/2026) sekira pukul 18.50 WIB.

Menurut penelusuran Okezone, ini merupakan duel pertama Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Baptiste Labarthe/Quentin Ronget. Alhasil, kedua pasangan akan saling adaptasi mencari celah di pertahanan lawan.

1. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana Kalahkan Wakil Taiwan di 32 Besar

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana melaju ke 16 besar Orleans Masters 2026 setelah tampil impresif di 32 besar. Unggulan ketiga ini mengalahkan wakil Taiwan Chen Cheng Kuan/Lin Bing-wei dengan skor 21-13 dan 21-15.

2. Jalannya Pertandingan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Wakil Taiwan

Leo/Bagas tampil agresif melawan Cheng/Lin di game pertama. Juara Thailand Masters 2026 ini melakukan manuver yang cukup merepotkan lawan. Leo/Bagas mendominasi permainan atas lawan. Mereka sempat unggul 12-10 atas Cheng/Lin

Singkatnya, Cheng/Ling harus mengakui ketangguhan Leo/Bagas di game pertama. Pasangan Taiwan ini tumbang 13-21 dari Leo/Bagas.

Di game kedua, Leo/Bagas berusaha mempertahankan konsistensi penampilan. Sebab, mereka ingin menutup pertandingan secepat mungkin.