HOME SPORTS NETTING

Respons Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana Lolos 16 Besar Orleans Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |07:55 WIB
Respons Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana Lolos 16 Besar Orleans Masters 2026
Dejan dan Bernadine siap tempur di 16 besar Orleans Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)
GANDA campuran Indonesia Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana lega melaju ke babak 16 besar Orleans Masters 2026. Alhasil, mereka punya kans berprestasi di ajang Super 300 tersebut.

Di babak 32 besar Orleans Masters 2026, Dejan/Bernadine mengalahkan wakil India Dhruv Kapila/Tanisha Crasto dengan skor 21-14 dan 21-18. Laga itu berlangsung di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Rabu 18 Maret 2026.

1. Dejan Ferdinansyah Pantang Remehkan Lawan

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)

Dejan Ferdinansyah mengatakan senang melaju ke 16 besar Orleans Masters 2026. Kemenangan yang diraih berkat kerja keras sepanjang laga sekaligus tidak meremehkan lawan.

"Alhamdulillah di Orleans babak pertama bisa dilewati dengan baik dan alhamdulillah hasilnya juga menang. Memang tadi di permainan, saya pribadi lebih fokus ke individu saya saja," kata Dejan Ferdinansyah dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Kamis (19/3/2026).

"Maksudnya dengan kondisi lapangan dan shuttlecock yang ada di sini, saya coba fokus di diri saya, mau main seperti apa. Tapi tetap saya juga berkomunikasi sama Bernadine, saya mau main seperti ini, jadi kamu fokus di sininya ya, kamu jaga sininya ya dan tadi berjalan dengan baik, berjalan sesuai rencana," tambah mantan pasangan Gloria Emmanuele Widjaja ini.

Ia mengakui tidak mudah mengalahkan Dhruv Kapila/Tanisha Crasto. Terbukti dalam laga semalam, Dhruv Kapila/Tanisha Crasto memberikan perlawanan cukup ketat.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206496/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_mengalihkan_fokus_ke_orleans_masters_2026-Tv8w_large.jpg
Gugur Cepat di Swiss Open, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/40/3206355/simak_hasil_drawing_orleans_masters_2026_untuk_wakil_wakil_indonesia-O6bB_large.jpeg
Hasil Drawing Orleans Masters 2026: Perang Saudara di Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207609//jonatan_christie_salah_satu_wakil_indonesia_di_badminton_asia_championships_2026_pbsi-61eA_large.jpg
Daftar 17 Wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026: Ada Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207572//marcus_fernaldi_gideon-WVjx_large.jpg
Kisah Marcus Gideon, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Serius Pikirkan Comeback Usai Dapat Pesan Terakhir dari Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207504//simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_jepang_aya_ohori_yang_menjadikan_taufik_hidayat_sebagai_role_model-dxfX_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Jadikan Taufik Hidayat sebagai Role Model dalam Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207500//marcus_gideon_dapat_sambutan_hangat_saat_berlatih_di_malaysia-wshd_large.jpg
Numpang Latihan di Malaysia, Marcus Gideon Dapat Sambutan Hangat
