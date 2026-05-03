Aprilia Menggila di MotoGP 2026, Massimo Rivola Akui Terbantu Performa Marc Marquez yang Redup

LE MANS – Pabrikan asal Italia, Aprilia, secara luar biasa berhasil memuncaki ketiga klasemen kejuaraan dunia setelah menuntaskan empat seri pertama MotoGP 2026. Meski berada di atas angin, CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tetap membumi dan memberikan pengakuan jujur mengenai peta persaingan saat ini.

Rivola secara terbuka mengakui posisi puncak yang mereka tempati saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kesulitan yang dialami sang juara bertahan, Marc Marquez. Sang Baby Alien –julukan Marquez– memang tampak belum menemukan sentuhan terbaiknya sejak awal musim 2026 dimulai.

1. Kebangkitan Aprilia

Aprilia menunjukkan taringnya lewat performa impresif Marco Bezzecchi yang mendominasi tiga balapan pembuka musim ini. Bezzecchi bahkan mencatatkan rekor baru untuk jumlah putaran yang dipimpin sebelum akhirnya rekor kemenangannya terhenti di GP Spanyol oleh Alex Marquez dari tim Gresini Ducati.

Meski kalah di Sirkuit Jerez, podium kedua tetap cukup bagi Bezzecchi untuk memperlebar jarak keunggulan menjadi 11 poin di klasemen sementara. Keberhasilan menempatkan empat motor di posisi enam besar pada balapan Jerez menjadi sinyal kuat bahwa pengembangan motor RS-GP musim dingin lalu telah berjalan ke arah yang benar.

Marco Bezzecchi

Rivola pun memuji kerja keras tim serta performa solid dari Trackhouse Racing yang kini semakin kompetitif sebagai tim satelit mereka.

“Jelas penting untuk menempatkan empat motor di enam besar di Jerez; itu pertanda bagus,” ungkap Rivola, melansir dari Crash, Minggu (3/5/2026).

“Kami memiliki dua pembalap yang sangat kuat, dan saya harus mengatakan bahwa Trackhouse berkembang dengan sangat baik,” tambahnya.