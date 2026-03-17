HOME SPORTS SPORT LAIN

Bonus ASEAN Para Games 2025 Cair, Peraih Emas Dapat Rp1 Miliar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:37 WIB
Bonus ASEAN Para Games 2025 Cair, Peraih Emas Dapat Rp1 Miliar!
Bonus bagi peraih medali di ASEAN Para Games 2025 akhirnya cair! (Foto: Kemenpora RI)
KABAR bahagia datang untuk atlet peraih medali di ASEAN Para Games 2025 Thailand. Bonus untuk mereka sudah dicairkan Kemenpora RI pada Selasa (17/3/2026).

1. Sesuai Arahan

Kontingen Indonesia tampil impresif di ASEAN Para Games 2025

Menpora RI, Erick Thohir menyampaikan, pencairan bonus tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi tinggi diberikan kepada mereka yang berprestasi di ajang ASEAN Para Games 2025.

"Pada hari ini pemerintah telah mencairkan bonus bagi para atlet Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa pada ASEAN Para Games ke-13 di Thailand,” kata Erick, dikutip Selasa (17/3/2026).

“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang dengan penuh semangat dan dedikasi," imbuhnya.

2. Besaran Bonus Peraih Medali ASEAN Para Games 2025

Sebagai informasi, kontingen Indonesia berhasil mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan, dengan perolehan 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu, sekaligus duduk di peringkat 2 klasemen akhir. Jumlah itu melampaui target awal 82 medali emas.

Atas prestasi itu, pemerintah memberikan bonus dengan besaran sebagai berikut: Rp1 miliar untuk peraih medali emas nomor perorangan. Sementara itu, Rp800 juta diberikan kepada peraih medali emas nomor ganda, dan Rp 500 juta untuk peraih medali emas nomor beregu.

 

Berita Terkait
