Rincian Bonus untuk Atlet Indonesia Peraih Medali ASEAN Para Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |08:58 WIB
Menpora Erick Thohir bersama atlet Indonesia di ASEAN Para Games 2025. (Foto: Kemenpora)
ADA peran Presiden Prabowo Subianto ketika bonus peraih medali ASEAN Para Games 2025 cair pada Selasa, 17 Maret 2026. Bonus ini diberikan sebagai penghargaan terhadap semangat juang, keberanian, dan rasa cinta tanah air serta setiap pengorbanan yang diberikan para atlet.

Kontingen Indonesia tampil gemilang di ASEAN Para Games 2025. Saat itu, kontingen Indonesia finis di posisi dua klasemen akhir perolehan medali dengan 135 emas, 143 perak dan 114 perunggu.

Prabowo Subianto (kanan) percepat pencairan bonus ASEAN Para Games 2025

“Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purn. H. Prabowo Subianto, pada hari ini pemerintah telah mencairkan bonus bagi para atlet indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa pada Asean Para Games ke-13 Thailand," Kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) Erick Thohir

"Atas nama pemerintah Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial yang telah berjuang penuh semangat dan dedikasi," tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini.

1. Komitmen Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto juga berpesan jumlah bonus yang diberikan kepada atlet ASEAN para Games sama nilainya dengan para peraih medali SEA Games 2025. Hal itu sebagai komitmen pemerintah memastikan prestasi atlet ASEAN Para Games dihargai secara adil dan setara. 

Kemenpora juga menanggung pajak bonus tersebut. Alhasil, para atlet menerima bonus dengan jumlah utuh sesuai Keputusan menteri nomor 19 tahun 2026.

 

