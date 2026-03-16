Pontianak Tuan Rumah, 2 Wakil Indonesia Siap Unjuk Gigi di AVC Mens Volleyball Champions League 2026!

INDONESIA akan menurunkan dua wakil pada ajang AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat pada 13-17 Mei 2026. Dua tim tersebut adalah Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta Garuda Jaya yang akan membawa nama Indonesia dalam persaingan antarklub voli putra terbaik Asia.

1. Potensi Bhayangkara Presisi Juara AVC Men’s Volleyball Champions League 2026

Ketua Umum PBVSI, Imam Sudjarwo, optimistis wakil tuan rumah tampil kompetitif pada turnamen tersebut. Ia menilai pengalaman tampil di level Asia menjadi bekal penting bagi Bhayangkara Presisi menghadapi tim-tim kuat dari berbagai negara.

Bhayangkara Presisi dan Jakarta Garuda Jaya wakili Indonesia di AVC Mens Champions League 2026. (Foto: PP PBVSI)

“Saya berharap Bhayangkara Presisi bisa menjadi juara. Dengan pengalaman tampil di kompetisi Asia tentu Bhayangkara Presisi bisa bersaing dengan tim-tim dari Iran, Qatar, Thailand, Korea hingga Jepang,” ujar Imam Sudjarwo, Okezone mengutip dari rilis resmi PBVSI, Senin (16/3/2026).

PBVSI juga menjadikan turnamen ini sebagai ajang pembinaan dengan memberi kesempatan kepada Jakarta Garuda Jaya yang dihuni pemain muda potensial. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan atlet masa depan Indonesia.

Imam menyebut kesempatan bermain di level Asia akan membantu peningkatan kualitas pemain muda seperti Dawuda Alaihimassalam dan Fauzan Nibras. Keduanya diproyeksikan menjadi bagian penting tim nasional (timnas) voli putra Indonesia pada masa mendatang.

“Kami juga melakukan pembinaan prestasi dengan memberikan kesempatan kepada Jakarta Garuda Jaya yang diisi pemain muda bermain di level internasional,” katanya.

“Kami punya harapan ke depannya mereka bisa mematangkan permainan mengingat para pemain yang ada di Jakarta Garuda menjadi harapan Indonesia di sektor putra untuk berlaga di Olimpiade Brisbane 2032 mendatang,” tambah Imam Sudjarwo.