HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Jatuh di Tikungan 11 Sirkuit Jerez, Ducati Gerak Cepat Cari Solusi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |01:13 WIB
Ducati Corse langsung mengidentifikasi penyebab dan berusaha mencari solusi dari jatuhnya Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)
JEREZ DE LA FRONTERA – Marc Marquez gagal finis usai terjatuh di tikungan 11 Sirkuit Jerez Angel-Nieto, Jerez de la Frontera, pada balapan MotoGP Spanyol 2026. Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengakui pihaknya langsung mencari solusi saat tes pascabalap.

Harapan Ducati Lenovo untuk menuntaskan puasa kemenangan di MotoGP 2026 memuncak kala Marquez merebut pole position di sesi kualifikasi. Ia juga berhasil menjadi pemenang di Sprint Race.

1. Berantakan

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sayangnya, Marquez harus terjatuh di tikungan 11 pada lomba Minggu 26 April 2026 malam WIB. Ia pun gagal finis dan Ducati pulang dengan tangan hampa setelah Francesco Bagnaia juga terkena masalah teknis.

Tardozzi tentu kesal melihat timnya awut-awutan di Spanyol akhir pekan lalu. Ia mengakui, Tes Pascabalap MotoGP Spanyol 2026 dimanfaatkan untuk mencari solusi atas permasalahan selama ini.

Ducati menjajal banyak perangkat aerodinamika karena melihat Aprilia Racing punya keunggulan di aspek tersebut. Utamanya, mereka berusaha memecahkan masalah yang menimpa Marquez di tikungan 11.

“Saya pikir ini krusial untuk memilik downforce (daya tekan ke bawah), terutama di tikungan-tikungan cepat di mana kita melihat Aprilia membuat lompatan besar,” kata Tardozzi, dilansir dari Crash, Rabu (29/4/2026).

 

CEO Ducati Konfirmasi Marc Marquez Sudah Teken Kontrak Baru, Tinggal Tunggu Pengumuman Resmi
Fabio Quartararo Meledak Usai Yamaha Melempem di MotoGP Spanyol 2026: Saya Tidak Bodoh, Saya Tahu Cara Balapan!
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Race MotoGP Spanyol 2026: Marco Bezzecchi di Puncak!
Alex Marquez Juara MotoGP Spanyol 2026, Pol Espargaro: Ia Mulai Beri Ancaman!
Hasil Race MotoGP Spanyol 2026: Marc Marquez Gagal Finis, Alex Marquez Juara di Jerez!
Lengan Masih Luka Usai Kecelakaan di AS, Marc Marquez: Saya Tidak Ingin Menangisinya!
