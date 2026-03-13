Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pilu Pembalap Marco Simoncelli, Diduga Selamatkan Nyawa Valentino Rossi di MotoGP Austria 2020

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |16:58 WIB
Kisah Pilu Pembalap Marco Simoncelli, Diduga Selamatkan Nyawa Valentino Rossi di MotoGP Austria 2020
Momen kebersamaan Marco Simoncelli bersama Valentino Rossi. (Foto: MotoGP)
DUNIA balap motor kerap menyuguhkan drama yang melampaui logika manusia. Salah satu momen yang paling membekas adalah insiden horror yang melibatkan sang legenda Valentino Rossi di Sirkuit Red Bull Ring pada MotoGP Austria 2020.

Di balik puing-puing motor yang beterbangan, terselip sebuah narasi emosional tentang persahabatan abadi antara Valentino Rossi dan mendiang Marco Simoncelli yang diduga kembali hadir untuk menjaga sang legenda.

Peristiwa mencekam itu bermula saat balapan memasuki tikungan ketiga. Tabrakan hebat antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli menciptakan momentum mengerikan di mana motor mereka terlempar ke udara, meluncur dengan kecepatan tinggi tepat ke arah jalur yang sedang dilewati oleh para pembalap di depan, termasuk Valentino Rossi.

1. Detik-Detik Maut

Saat insiden itu pecah, Valentino Rossi tengah memacu motornya di urutan ketujuh. Hanya dalam hitungan detik setelah benturan Zarco dan Morbidelli, motor milik Morbidelli terbang liar melintasi lintasan.

Pemandangan itu terekam jelas melalui kamera on-board, memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara kepala Rossi dengan besi terbang yang berat tersebut.

Valentino Rossi di MotoGP Austria 2020
Valentino Rossi di MotoGP Austria 2020

Motor Morbidelli menghantam aspal dengan keras tepat di sisi kanan The Doctor. Jika posisi Rossi bergeser beberapa sentimeter saja atau ia melaju sedikit lebih cepat, tabrakan maut tidak akan terhindarkan.

Keajaiban yang terjadi di lintasan Red Bull Ring itu membuat banyak pihak merinding, karena Rossi berhasil keluar dari maut tanpa luka sedikit pun, meski wajahnya terlihat sangat pucat saat kembali ke paddock.

 

