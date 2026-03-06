Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal All England 2026: Amri/Nita Takluk Usai Berjuang 3 Gim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:18 WIB
Hasil Perempatfinal All England 2026: Amri/Nita Takluk Usai Berjuang 3 Gim
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah takluk di babak perempatfinal All England 2026 (Foto: X/@INABadminton)
BIRMINGHAM – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah takluk di babak perempatfinal All England 2026. Ganda campuran Pelatnas PBSI itu harus mengakui keunggulan Guo Xin Wa/Chen Fang Hui usai berjuang selama tiga gim, 17-21, 21-18, dan 15-21.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jumat (6/3) sore WIB, Amri/Nita tidak memulai dengan baik. Ganda campuran Indonesia itu harus tertinggal dari Guo/Chen dengan skor 3-6. 

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (PBSI)

Amri/Nita terlihat kesulitan mengembangkan permainannya hingga semakin tertinggal menjadi 5-9. Ganda campuran Indonesia itu harus tertinggal 7-11 dari Guo/Chen di interval gim pertama. 

Setelah jeda, Amri/Nita semakin tertinggal dari pasangan China tersebut menjadi 10-14. Mereka sempat memangkas jarak. Namun pada akhirnya kalah dari Guo/Chen di gim pertama dengan skor 17-21. 

Di gim kedua, Amri/NIta terlihat menemukan pola permainannya. Sebab, mereka berhasil ungguli pasangan China dengan skor 6-5. Hanya saja, Guo/Chen sukses menyamakan kedudukan menjadi 9-9. 

 

Halaman:
1 2
