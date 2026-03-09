Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Legenda MotoGP Komentari Penalti Kontroversial Marc Marquez di Thailand: Dulu itu Bukan Pelanggaran!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |08:08 WIB
Legenda MotoGP Komentari Penalti Kontroversial Marc Marquez di Thailand: Dulu itu Bukan Pelanggaran!
Legenda MotoGP merasa apa yang terjadi antara Marc Marquez dengan Pedro Acosta dulu tidak akan berbuah penalti (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
A
A
A

LEGENDA hidup MotoGP, Randy Mamola, angkat bicara soal penalti kontroversial yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026. Menurutnya, aksi semacam itu dahulu bukan sebuah pelanggaran.

Momen kontroversial terjadi pada putaran ke-12 dari 13 di Sprint Race MotoGP Thailand 2026, Sabtu 28 Februari sore WIB. Marquez dan Pedro Acosta terlibat duel sengit di Sirkuit Internasional Chang, Buriram.

1. Kontak Minimal

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Marquez telat mengerem dan nyaris melebar di tikungan terakhir. Manuver itu memaksa Acosta keluar dari trek demi menghindari sang senior. The Baby Alien lalu dikenai penalti mundur 1 posisi sehingga gagal menang dan harus puas finis kedua.

Mamola mengaku sudah melihat tayangan ulang dari insiden itu. Ia meyakini kontak antara Marquez dengan Acosta sangat minimal. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur.

“Jika kalian lihat lebih jauh, ada kontak yang sangat minimal. Mereka memang bersentuhan tapi Pedro harusnya bisa mengendalikan motor,” papar Mamola, mengutip dari Motosan, Senin (9/3/2026).

“Marc ada di sana tapi dia tidak melebar keluar trek tapi itu sudah terjadi. Demikianlah regulasinya sekarang dan harus dihormati,” imbuh pria asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

 

Halaman:
1 2
