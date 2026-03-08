Pedro Acosta Disamakan dengan Dirinya, Marc Marquez: Saya Langsung Juara Dunia

Marc Marquez menjawab perbedaan utama dirinya dengan Pedro Acosta (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

KEMUNCULAN Pedro Acosta di MotoGP sejak 2024 kerap dimirip-miripkan dengan Marc Marquez pada 2013. Namun, The Baby Alien langsung mengatakan sesuatu yang menohok.

Acosta mulai jadi fenomena sejak tampil di Moto3 pada 2021. Apalagi, pria berpaspor Spanyol itu sukses jadi juara dunia di Moto3 (2021) dan Moto2 (2023).

1. Mirip

Keberhasilan itu mirip dengan Marquez saat di kelas Moto3/125cc dan Moto2/250cc. Ketika itu, ia juga jadi juara dunia 2010 (Moto3) dan 2012 (Moto2).

Keduanya pun naik ke kelas premier (MotoGP) di usia belia. Acosta resmi debut pada usia 19 tahun sedangkan Marquez 20 tahun.

2. Perbedaan Pedro Acosta dan Marc Marquez

Tidak heran bila Acosta kerap disebut-sebut The Next Marc Marquez. Namun, sang senior tidak merasa demikian. Ia memberi jawaban menohok!

“Marc Marquez versi 2013 langsung jadi juara dunia,” sahut Marquez singkat, dikutip dari Motosan, Minggu (8/3/2026).