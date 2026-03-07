Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Sebut Kesabaran adalah Salah 1 Kunci Sukses di MotoGP

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |18:06 WIB
Marc Marquez Sebut Kesabaran adalah Salah 1 Kunci Sukses di MotoGP
Marc Marquez mengajarkan kepada dua juniornya untuk tetap bersabar (Foto: X/@ducaticorse)
MARC Marquez mengirim pesan kepada para juniornya yang tampil di MotoGP 2026. Kendati sedang menghadapi periode buruk, mereka harus tetap bersabar demi meraih kesuksesan.

Marquez hadir dalam sebuah acara Estrella Galicia 0,0 belum lama ini. Dalam kesempatan itu, The Baby Alien bertukar cerita dengan dua pembalap muda yakni Diogo Moreira (LCR Honda) serta Jose Antonio Rueda (juara bertahan Moto3).

1. Jangan Mudah Frustrasi

Marc Marquez. (Foto; Ducati Corse)

Rueda tak menyia-nyiakan kesempatan bertemu Marquez. Pembalap berusia 20 tahun itu bertanya soal kunci kesuksesan kepada sang senior karena ingin meneruskan pencapaian manisnya di Moto2.

"Saran saya adalah teruslah bekerja dengan sabar. Jangan melihat semuanya sebagai hitam, jangan mudah frustrasi,” kata Marquez dikutip dari Crash, Sabtu (7/3/2026).

“Terutama karena akan ada akhir pekan di mana Anda tampil bagus, lalu akhir pekan berikutnya datang dan mungkin Anda berada di posisi ke-20 di Moto2," sambung pria berusia 33 tahun itu.

“Melihat diri sendiri berada di posisi paling belakang di grid itu menyakitkan. Tapi ini semua tentang kesabaran, kerja keras, dan terus meningkatkan diri," tegas Marquez.

 

