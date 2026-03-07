Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Beri Petuah ke Junior-Juniornya: MotoGP Bukan Hanya Tentang Kecepatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |16:09 WIB
Marc Marquez Beri Petuah ke Junior-Juniornya: MotoGP Bukan Hanya Tentang Kecepatan
Marc Marquez memberi petuah kepada para juniornya yang tengah berkecimpung di MotoGP (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MARC Marquez memberi petuah kepada para juniornya yang tengah berkecimpung di MotoGP. Ia menegaskan, ajang balap itu bukan hanya tentang kecepatan.

Marquez hadir dalam sebuah acara Estrella Galicia 0,0 belum lama ini. Dalam kesempatan itu, The Baby Alien bertukar cerita dengan dua pembalap muda yakni Diogo Moreira (LCR Honda) serta Jose Antonio Rueda (juara bertahan Moto3).

1. Jawab Santai

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bertemu dengan tujuh kali juara MotoGP, Moreira mengajukan pertanyaan yang cukup menarik. Pembalap asal Brasil itu penasaran dengan perbedaan antara pembalap cepat dengan yang bermental juara. Marquez pun menjawab dengan santai.

"Semua pembalap di grid itu cepat. Saya akan memasukkanmu (ke dalam kategori itu) juga!" canda Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (7/3/2026).

2. Penjelasan

Namun, itu bukan jawaban sebenarnya dari Marquez. Ia kemudian mempunyai penjelasan yang bijak mengenai perbedaan ini berdasarkan realita yang terjadi saat balapan.

“Kita semua tahu cara mengendarai motor, dari Moto3 hingga MotoGP. Tapi kemudian ada tantangan dalam mengelola momen-momen tekanan, momen-momen ketidakpastian, manajemen ban," buka Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/38/3205396/langkah_marc_marquez_mempertahankan_gelar_juara_dunianya_tahun_ini_sungguh_berat-YRvs_large.jpg
Langkah Marc Marquez Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2026 Berat, 5 Rival Siap Menjegal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/38/3205389/simak_adu_gaji_pembalap_motogp_dengan_moto2_dan_moto3-CO0X_large.jpeg
Adu Gaji Pembalap MotoGP dengan Moto2 dan Moto3, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205169/ternyata_segini_gaji_dan_bayaran_pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez_di_motogp_2026-RIt1_large.jpg
Ternyata Segini Gaji dan Bayaran Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205168/ducati_tidak_kaget_marco_bezzecchi_jadi_pemenang_motogp_thailand_2026-1FUl_large.jpg
Ducati Tidak Kaget Marco Bezzecchi Jadi Pemenang MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205228/ducati_menilai_marc_marquez_kurang_beruntung_sepanjang_pekan_balapan_motogp_thailand_2026-Ugue_large.jpg
Marc Marquez Alami Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026, Ducati: Dia Sangat Tidak Beruntung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/38/3205195/simak_berapa_gaji_umr_pembalap_motogp_musim_2027-jLqr_large.jpg
Berapa Gaji UMR Pembalap MotoGP Musim 2027? Ternyata Segini Nilainya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement