Marc Marquez Beri Petuah ke Junior-Juniornya: MotoGP Bukan Hanya Tentang Kecepatan

Marc Marquez memberi petuah kepada para juniornya yang tengah berkecimpung di MotoGP (Foto: Instagram/@ducaticorse)

MARC Marquez memberi petuah kepada para juniornya yang tengah berkecimpung di MotoGP. Ia menegaskan, ajang balap itu bukan hanya tentang kecepatan.

Marquez hadir dalam sebuah acara Estrella Galicia 0,0 belum lama ini. Dalam kesempatan itu, The Baby Alien bertukar cerita dengan dua pembalap muda yakni Diogo Moreira (LCR Honda) serta Jose Antonio Rueda (juara bertahan Moto3).

1. Jawab Santai

Bertemu dengan tujuh kali juara MotoGP, Moreira mengajukan pertanyaan yang cukup menarik. Pembalap asal Brasil itu penasaran dengan perbedaan antara pembalap cepat dengan yang bermental juara. Marquez pun menjawab dengan santai.

"Semua pembalap di grid itu cepat. Saya akan memasukkanmu (ke dalam kategori itu) juga!" canda Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (7/3/2026).

2. Penjelasan

Namun, itu bukan jawaban sebenarnya dari Marquez. Ia kemudian mempunyai penjelasan yang bijak mengenai perbedaan ini berdasarkan realita yang terjadi saat balapan.

“Kita semua tahu cara mengendarai motor, dari Moto3 hingga MotoGP. Tapi kemudian ada tantangan dalam mengelola momen-momen tekanan, momen-momen ketidakpastian, manajemen ban," buka Marquez.