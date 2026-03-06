Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perasaan Raymond/Joaquin Usai Bikin Kejutan Singkirkan Fajar/Fikri di 16 Besar All England 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |15:10 WIB
Perasaan Raymond/Joaquin Usai Bikin Kejutan Singkirkan Fajar/Fikri di 16 Besar All England 2026
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Ganda putra muda Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, mengungkapkan rasa lega sekaligus bangga setelah berhasil memastikan tempat di babak perempatfinal All England 2026. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi capaian personal, tetapi juga membuka lebar asa bagi keduanya untuk menorehkan prestasi tertinggi di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Kepastian lolos ke fase selanjutnya diraih setelah mereka memenangi duel saudara melawan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melalui laga tiga gim dengan skor 8-21, 21-14, dan 21-16. Pertandingan 16 besar yang menguras emosi ini berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis 5 Maret 2026.

1. Perubahan Strategi

Raymond Indra mengatakan sangat senang dapat melaju ke babak perempat final setelah berjuang mengalahkan Fajar/Fikri. Dia mengaku dalam laga itu sempat ada kendala, tapi bisa diatasi.

"Puji Tuhan permainan berjalan lancar dan masih diberikan kemenangan. Di gim pertama kami terlambat antisipasi kondisi lapangan," kata Raymond Indra dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/3/2026).

"Cukup berbeda dengan pertandingan pertama yang masih ada angin di lapangan, kali ini tidak ada angin sama sekali," tambahnya.

Raymond dan Nikolaus
Raymond dan Nikolaus

2. Pantang Menyerah

Sementara itu, Nikolaus Joaquin mengatakan Fajar/Fikri memberikan perlawanan luar biasa sepanjang laga. Beruntungnya, dia dan Raymond bisa tampil apik sehingga dapat meraih kemenangan.

 

Halaman:
1 2
