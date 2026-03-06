Rian/Rahmat Beberkan Kunci Sukses Singkirkan Unggulan Malaysia di 16 Besar All England 2026

BIRMINGHAM – Ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, sukses mengamankan tiket ke babak perempatfinal All England 2026. Keberhasilan ini diraih setelah mereka tampil lepas dan penuh percaya diri saat menghadapi lawan yang secara peringkat lebih diunggulkan pada babak 16 besar.

Rian/Rahmat melaju ke fase selanjutnya usai menang atas wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, dengan skor 23-21 dan 21-16. Laga itu berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis 5 Maret 2026.

1. Strategi Fokus Poin demi Poin

Muhammad Rian Ardianto mengatakan bersyukur dapat melangkah ke tahapan selanjutnya dalam All England 2026. Kemenangan mereka itu berkat komitmen menampilkan performa terbaiknya sepanjang laga dan tidak menyepelekan lawan.

“Saya mengucap syukur alhamdulillah bermain dengan lancar dan tanpa cedera. Hari ini kami bermain tanpa beban karena kan lawannya juga unggulan. Terakhir mereka juga juara di Indonesia Masters ya," kata Rian dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/3/2026).

“Kunci kemenangan hari ini tadi kami fokus di servis dan pembukaannya. Lebih yakin dan percaya. Tapi tadi di gim pertama kami sempat unggul lalu terkejar sampai ketinggalan 18-20. Di situasi ini kami berpikir kan masih belum selesai jadi ya coba buat fokus satu poin demi satu poin," tambahnya.

Rian Ardianto/Rahmat Hidayat. (Foto: PBSI)

2. Chemistry Makin Kuat

Atlet berusia 30 tahun itu menegaskan tidak boleh berpuas diri dengan performanya saat ini. Jadi, ia dan Rahmat akan mempersiapkan diri dengan matang untuk laga babak perempatfinal.