BIRMINGHAM – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mampu memenangi perang saudara melawan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di 16 besar All England 2026. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-18.
Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (5/3/2026) malam WIB, Amri/Nita memulai permainan dengan baik. Mereka sukses ungguli Jafar/Felisha dengan skor 6-4.
Jafar/Felisha sempat menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Tapi Amri/Nita berhasil keluar dari tekanan dan merebut keunggulan di interval gim pertama dengan skor 11-9 atas kompatriotnya.
Dua pasangan Indonesia itu bermain sengit selepas jeda interval. Akan tetapi, Amri/Nita berhasil memperlebar keunggulannya atas Jafar/Felisha menjadi 16-13.
Jafar/Felisha memberikan perlawanan sengit hingga sukses menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Namun pada akhirnya, Amri/Nita sukses merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20.
Kedua pasangan kembali bertarung sengit di gim kedua. Setelah kejar-kejaran angka, Jafar/Felisha berhasil unggul 8-6.