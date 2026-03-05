Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar All England 2026: Tundukkan Jafar/Felisha, Amri/Nita Lolos Perempatfinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |21:06 WIB
Hasil 16 Besar All England 2026: Tundukkan Jafar/Felisha, Amri/Nita Lolos Perempatfinal!
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mampu memenangi perang saudara melawan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di 16 besar All England 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

BIRMINGHAM – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah mampu memenangi perang saudara melawan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di 16 besar All England 2026. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-18.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Kamis (5/3/2026) malam WIB, Amri/Nita memulai permainan dengan baik. Mereka sukses ungguli Jafar/Felisha dengan skor 6-4. 

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Jafar/Felisha sempat menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Tapi Amri/Nita berhasil keluar dari tekanan dan merebut keunggulan di interval gim pertama dengan skor 11-9 atas kompatriotnya. 

Dua pasangan Indonesia itu bermain sengit selepas jeda interval. Akan tetapi, Amri/Nita berhasil memperlebar keunggulannya atas Jafar/Felisha menjadi 16-13. 

Jafar/Felisha memberikan perlawanan sengit hingga sukses menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Namun pada akhirnya, Amri/Nita sukses merebut kemenangan di gim pertama dengan skor 22-20. 

Kedua pasangan kembali bertarung sengit di gim kedua. Setelah kejar-kejaran angka, Jafar/Felisha berhasil unggul 8-6.

 

1 2
