3 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Kariernya Melejit Usai Menikah, Nomor 1 Sampai Sabet Emas Olimpiade!

TIGA pebulu tangkis supercantik dunia yang kariernya melejit usai menikah menarik diulas. Salah satunya sampai sabet medali emas Olimpiade.

Ya, kiprah manis mampu ditunjukkan sejumlah pebulu tangkis supercantik dunia kala bertanding di berbagai ajang bergengsi hingga menyabet gelar juara. Tak heran, mereka selalu curi perhatian para penggemar.

Serba-serbi soal kehidupan mereka selalu jadi sorotan, termasuk saat memutuskan menikah. Sebab, tak melulu pebulu tangkis supercantik dunia memutuskan pensiun usai menikah. Beberapa tetap lanjutkan karier hingga bisa raih berbagai ajang bergengsi. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Kariernya Melejit Usai Menikah:

1. Greysia Polii

Salah satu pebulu tangkis supercantik dunia yang kariernya melejit usai menikah adalah Greysia Polii. Pemain spesialis nomor ganda putri kebanggaan Indonesia ini putuskan menikah pada 2020.

Greysia dipinang Felix Djimin pada Desember 2020. Usai resmi menikah, Greysia tetap lanjutkan kariernya sebagai pebulu tangkis profesional.

Bahkan, Greysia rela memusatkan fokusnya ke persiapan membela Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar pada 2021. Kala itu, dia tampil bersama Apriyani Rahayu.

Duet Greysia/Apriyani pun sukses besar di Olimpiade Tokyo 2020. Mereka sukses sabet gelar juara usai kalahkan pasangan kebanggaan China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, di final yang berlangsung pada 2 Agustus 2021.

Setelah Olimpiade, beberapa prestasi manis lain berhasil diraih Greysia/Apriyani. Salah satunya di Indonesia Open 2021, mereka menyandang status sebagai runner-up kala itu. Tetapi kini, Greysia sudah resmi pensiun. Dia gantung raket pada 2022.