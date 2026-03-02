Kisah Kebangkitan Marco Bezzecchi, dari Bencana Sprint Race hingga Juara MotoGP Thailand 2026

BURIRAM – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi membuktikan mentalitas juaranya di seri pembuka MotoGP 2026. Setelah melewati hari Sabtu yang penuh bencana dengan tiga kali insiden jatuh, Bezzecchi berhasil melakukan reset sempurna untuk memenangi balapan utama MotoGP Thailand 2026 pada Minggu 1 Maret 2026.

Kemenangan di Sirkuit Buriram. Thailand tersebut bukan sekadar raihan poin, melainkan catatan sejarah sebagai pembalap Aprilia pertama yang memenangi tiga Grand Prix kelas utama secara beruntun.

1. Balapan Tak Mudah

Perjalanan Bezzecchi di Thailand bagaikan roller coaster. Meski meraih pole position, ia mengalami kecelakaan fatal saat memimpin di sesi Sprint.

Bezzecchi mengakui rentetan kesalahan tersebut sempat menggerus kepercayaan dirinya. Ia merasa terlalu gugup dan memaksakan motor melampaui batas, terutama saat mencoba memotong tikungan terlalu tajam yang berujung pada jatuhnya ia di sesi sprint race.

Namun, di balapan utama, Bezzecchi tampil jauh lebih tenang dan kalkulatif. Ia memimpin sejak start hingga garis finis tanpa melakukan satu pun kesalahan fatal.

Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Setelah hari kemarin (Sabtu), sangat penting untuk mengatur ulang pikiran dan bangkit di balapan utama," ungkap Bezzecchi, dilansir dari Crash, Senin (2/3/2026).

Strateginya untuk membangun jarak di awal balapan terbukti jitu, memberikan ruang baginya untuk mengelola kondisi ban yang sangat kritis.

“Saya tahu kecepatan saya bagus, jadi jika saya bisa memulai dengan baik dan tetap sedikit lebih tenang, mungkin untuk membangun sedikit jarak di awal. Kemudian saya mampu mengelola jarak itu,” tambahnya.