Terhenti di Semifinal German Open, Amallia/Fadia Alihkan Fokus ke All England 2026

MULHEIM AN DER RUHR – Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus mengakhiri perjalanannya di semifinal German Open 2026. Namun, mereka enggan larut dalam kesedihan. Fokus langsung dialihkan ke All England 2026.

Tiwi/Fadia gagal melangkah ke partai final usai kalah dari pasangan China, Li Ti Jing/Wang Yu Duo, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 18-21, 21-8, dan 19-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim an der Ruhr, Jerman, Sabtu 28 Februari 2026 malam WIB.

1. Kesalahan Sendiri

Tiwi mengungkapkan pada gim pertama sebenarnya mereka sudah menemukan pola permainannya. Tapi sayangnya, ia melakukan beberapa kesalahan sendiri yang berujung kekalahan. Kesalahan tersebut kembali terulang di gim penentuan.

“Di gim pertama sebenarnya kami sudah sempat dapat pola permainan yang kami mau. Tapi sayang di poin-poin akhir saya cukup banyak melakukan unforced error. Di situ fokus saya sedikit menurun,” kata Tiwi dalam keterangan PBSI, Senin (2/3/2026).

“Masuk gim kedua kami coba ubah pola dan itu cukup berhasil. Di gim ketiga sebenarnya juga sudah mencoba, tapi di poin-poin akhir saya malah jadi terlalu hati-hati. Padahal harusnya lebih berani ambil keputusan,” sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Fadia. Ia menyebut bermain cukup hati-hati justru membuat permainan mereka menjadi tidak lepas.

“Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Tiwi. Di set pertama dan ketiga, terutama di akhir-akhir gim, kami terlalu hati-hati dan seperti takut melakukan kesalahan. Akhirnya justru jadi tidak lepas,” terang Fadia.