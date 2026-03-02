Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terhenti di Semifinal German Open, Amallia/Fadia Alihkan Fokus ke All England 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |01:33 WIB
Terhenti di Semifinal German Open, Amallia/Fadia Alihkan Fokus ke All England 2026
Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus mengakhiri perjalanannya di semifinal German Open 2026 (Foto: PBSI)
A
A
A

MULHEIM AN DER RUHR Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus mengakhiri perjalanannya di semifinal German Open 2026. Namun, mereka enggan larut dalam kesedihan. Fokus langsung dialihkan ke All England 2026.

Tiwi/Fadia gagal melangkah ke partai final usai kalah dari pasangan China, Li Ti Jing/Wang Yu Duo, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 18-21, 21-8, dan 19-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim an der Ruhr, Jerman, Sabtu 28 Februari 2026 malam WIB.

1. Kesalahan Sendiri

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Tiwi mengungkapkan pada gim pertama sebenarnya mereka sudah menemukan pola permainannya. Tapi sayangnya, ia melakukan beberapa kesalahan sendiri yang berujung kekalahan. Kesalahan tersebut kembali terulang di gim penentuan. 

“Di gim pertama sebenarnya kami sudah sempat dapat pola permainan yang kami mau. Tapi sayang di poin-poin akhir saya cukup banyak melakukan unforced error. Di situ fokus saya sedikit menurun,” kata Tiwi dalam keterangan PBSI, Senin (2/3/2026).  

“Masuk gim kedua kami coba ubah pola dan itu cukup berhasil. Di gim ketiga sebenarnya juga sudah mencoba, tapi di poin-poin akhir saya malah jadi terlalu hati-hati. Padahal harusnya lebih berani ambil keputusan,” sambungnya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Fadia. Ia menyebut bermain cukup hati-hati justru membuat permainan mereka menjadi tidak lepas. 

“Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Tiwi. Di set pertama dan ketiga, terutama di akhir-akhir gim, kami terlalu hati-hati dan seperti takut melakukan kesalahan. Akhirnya justru jadi tidak lepas,” terang Fadia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/40/3203395/hasil_drawing_all_england_2026_pbsi-9iMP_large.jpg
Hasil Drawing All England 2026: Jonatan Christie vs Jason Teh, Fajar/Fikri Bersua Wakil Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/40/3203388/fajar_alfian_dan_fikri_siap_juara_all_england_2026_pbsi-snz1_large.jpg
Begini Cara Fajar Alfian/Shohibul Fikri Incar Gelar All England 2026 di Tengah Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203213/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-9pYu_large.jpg
Jadi Andalan Indonesia di All England 2026, Fajar/Fikri Siap Ubah Tekanan Jadi Motivasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203274/eng_hian-NBY9_large.jpg
Penyebab PBSI Hanya Pilih Atlet Pelatnas Cipayung untuk Dilibatkan dalam Aklimatasi All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203163/alwi_farhan_percaya_diri_menantang_siapa_saja_di_all_england_2026-94Ua_large.jpg
Alwi Farhan Pede Jelang All England 2026: Lawan Siapa Saja, Ayo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/40/3203099/pbsi_memutuskan_memberangkatkan_tim_indonesia_lebih_awal_ke_all_england_2026-Disc_large.jpg
PBSI Berangkatkan Tim Indonesia Lebih Awal ke All England 2026, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement