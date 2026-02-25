Misi Perbaiki Peringkat, Amallia Cahaya/Siti Fadia Siap Tempur di 16 Besar German Open 2026

MULHEIM – Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, menegaskan kesiapan mereka untuk tampil habis-habisan dalam gelaran German Open 2026. Mengusung target besar untuk mendongkrak posisi di tabel peringkat dunia, duet anyar ini bertekad memaksimalkan setiap peluang di turnamen level Super 300 tersebut.

1. Target Poin

Pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia tersebyt merupakan satu dari dua wakil ganda putri Indonesia di German Open 2026, bersanding dengan pasangan Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari. Sejauh ini, Tiwi/Fadia telah mengamankan tiket babak 16 besar usai tampil dominan mengandaskan perlawanan duet Denmark, Kathrine Vang/Mette Werge, dengan skor telak 21-8 dan 21-14 pada Selasa 24 Februari 2026.

Di sisi lain, Apriyani/Lanny baru akan memulai perjuangannya di babak 32 besar melawan wakil Uni Emirat Arab, Myshaa Omer Khan/Taabia Khan, pada Rabu (25/2/2026). Meskipun telah melangkah ke babak kedua, Tiwi dan Fadia tidak lantas berpuas diri mengingat posisi mereka yang saat ini berada di peringkat 90 dunia.

Sebagai pasangan yang baru diduetkan sejak Desember 2025, pengumpulan poin menjadi prioritas utama mereka.

2. Evaluasi Strategi

Sitia Fadia bersyukur pertandingan pembuka di German Open 2026 berjalan lancar. Walau sempat ada hambatan, tetapi Tiwi/Fadia mampu mengatasi hal tersebut.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Bagi keduanya, yang terpenting adalah mencapai hasil terbaik demi mendulang poin tinggi untuk terus merangkak naik dari posisi mereka saat ini.

"Secara keseluruhan, feel pertandingan kali ini juga cukup berbeda karena jumlah pemain Indonesia yang bertanding tidak sebanyak biasanya, jadi suasananya tidak terlalu ramai," kata Fadia dilansir dari rilis resmi PBSI, Rabu (25/2/2026).