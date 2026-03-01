Latihan Bareng Jelang All England 2026, Fajar/Fikri dan Lane/Vendy Saling Puji

MILTON KEYNES – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kedapatan berlatih bersama Ben Lane/Sean Vendy jelang All England 2026. Kedua pasangan pun melempar pujian.

All England 2026 akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, 3-8 Maret. Jelang turnamen, Fajar/Fikri dan skuad Pelatnas PBSI berguru di National Badminton Centre, Milton Keynes, Inggris.

1. Prestasi

Kesempatan itu dimanfatkan untuk berlatih tanding. Lane lalu memuji Fajar/Fikri yang dinilainya bakal meraih banyak prestasi di masa depan.

"Mereka (Fajar/Fikri) memulai dengan baik. Mungkin mereka sudah bersama selama 6 bulan dan mereka sudah berada di peringkat empat terbaik di dunia Mereka berdua pemain yang sangat bagus," ucap Lane dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (1/3/2026).

"Fajar/Fikri memenangi All England dengan pasangan mereka yang sebelumnya jadi banyak pengalaman antara mereka. Dan saya yakin mereka akan memiliki hasil yang bagus dalam tahun-tahun yang akan datang," tambah pria asal Inggris itu.

2. Berharap Berlatih di PBSI

Lane/Vendy juga sempat mengikuti program ganda putra Indonesia di bawah komando pelatih Antonius Budi Ariantho dan Chafidz Yusuf. Bagi mereka, banyak hal positif yang didapat.

"Ya, saya rasa sangat bagus. Kami selalu berusaha untuk berlatih dengan negara lain, karena kadang-kadang terlalu berulang-ulang bermain dengan orang yang sama terutama dalam latihan. Jadi ketika kami pergi ke pertandingan sangat bagus untuk berlatih dengan orang lain,” terang Lane.

“Juga sangat bagus untuk semua pemain Indonesia hadir di Milton Keynes. Ini adalah tempat kami berlatih setiap hari. Dan semoga di masa depan, mungkin kami bisa datang ke Indonesia juga, sebelum Indonesia Open misalnya," harapnya.

"Ya saya sangat menikmatinya. Saya pikir tenaga yang diberikan oleh semua pemain ini sangat bagus dan menyenangkan,” timpal Vendy.