Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Debut di All England 2026, Jafar/Felisha Langsung Pasang Target Tembus Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |14:36 WIB
Debut di All England 2026, Jafar/Felisha Langsung Pasang Target Tembus Semifinal!
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Albert. (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, tidak ingin sekadar numpang lewat dalam penampilan perdana mereka di All England 2026. Meski berstatus sebagai debutan di turnamen bulu tangkis paling bergengsi sejagat tersebut, pasangan peringkat sembilan dunia ini berani mematok target tinggi dengan mengincar posisi di babak empat besar.

Sesuai jadwal, All England 2026 akan berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada 3-8 Maret 2026. Bagi Jafar/Felisha, ini menjadi penampilan debutnya di kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Meski berstatus debutan, pasangan peringkat sembilan dunia itu tak ingin menjadi pemanis. Mereka mematok target minimal tembus babak semifinal All England 2026.

1. Punya Ambisi Besar

"Harapannya kalau bicara paling bawah, minimal ya semifinal lah," kata Felisha saat ditemui awak media di Pelatnas Cipayung, dikutip Kamis (26/2/2026).

Senada dengan Felisha, Jafar mengamini targetnya dalam debut di All England adalah menembus babak empat besar. Meski demikian, dia menegaskan tidak ingin terbebani oleh target tersebut dan memilih fokus menjalani pertandingan satu per satu.

"Minimal semifinal juga lah. Tapi ya fokus ke satu-satu aja sih, match by match aja," ujar Jafar.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Bicara persiapan, Jafar/Felisha menyampaikan tidak mengalami kendala. Mereka menyebut, persiapannya mencapai sekitar 90-95 persen jelang turnamen tertua bulu tangkis di dunia tersebut.

"Untuk persiapan menuju All England dan rangkaian tur Eropa lainnya, kalau bicara persentase, saya sendiri sudah yakin di 90 sampai 95 persen," ucap Felisha.

"Ya, sama lah 90 persen. Apalagi, saya lebih lama kan dari Felisha. Dia sempat enggak latihan," timpal Jafar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/40/3202285/alwi_farhan-XRnB_large.jpg
Persiapan All England 2026, Alwi Farhan Sesuaikan Porsi Latihan dengan Ibadah Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/40/3201428/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-JFnL_large.jpeg
Antusias Jelang Debut di All England 2026, Raymon/Joaquin Penasaran Jajal Karpet Abu-Abu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/40/3201356/adnan_dan_indah_gagal_tampil_di_all_england_2026_pbsi-Oal8_large.jpg
Penjelasan PBSI Kenapa Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Tak Dikirim ke All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201263/alwi_farhan-fb7t_large.jpg
Alwi Farhan Siap Debut di All England 2026: Wujudkan Mimpi di Turnamen Paling Bergengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201215/adnan_maulana_bersama_indah_cahya_sari_jamil-bLEd_large.jpg
Gagal ke Birmingham, Adnan/Indah Pertanyakan Pencoretan dari Skuad All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197100/daftar_wakil_indonesia_di_all_england_2026_sudah_dirilis_bwf-GA3z_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di All England 2026: Alwi Farhan Debut!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement