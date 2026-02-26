Debut di All England 2026, Jafar/Felisha Langsung Pasang Target Tembus Semifinal!

BIRMINGHAM – Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, tidak ingin sekadar numpang lewat dalam penampilan perdana mereka di All England 2026. Meski berstatus sebagai debutan di turnamen bulu tangkis paling bergengsi sejagat tersebut, pasangan peringkat sembilan dunia ini berani mematok target tinggi dengan mengincar posisi di babak empat besar.

Sesuai jadwal, All England 2026 akan berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada 3-8 Maret 2026. Bagi Jafar/Felisha, ini menjadi penampilan debutnya di kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Meski berstatus debutan, pasangan peringkat sembilan dunia itu tak ingin menjadi pemanis. Mereka mematok target minimal tembus babak semifinal All England 2026.

1. Punya Ambisi Besar

"Harapannya kalau bicara paling bawah, minimal ya semifinal lah," kata Felisha saat ditemui awak media di Pelatnas Cipayung, dikutip Kamis (26/2/2026).

Senada dengan Felisha, Jafar mengamini targetnya dalam debut di All England adalah menembus babak empat besar. Meski demikian, dia menegaskan tidak ingin terbebani oleh target tersebut dan memilih fokus menjalani pertandingan satu per satu.

"Minimal semifinal juga lah. Tapi ya fokus ke satu-satu aja sih, match by match aja," ujar Jafar.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Bicara persiapan, Jafar/Felisha menyampaikan tidak mengalami kendala. Mereka menyebut, persiapannya mencapai sekitar 90-95 persen jelang turnamen tertua bulu tangkis di dunia tersebut.

"Untuk persiapan menuju All England dan rangkaian tur Eropa lainnya, kalau bicara persentase, saya sendiri sudah yakin di 90 sampai 95 persen," ucap Felisha.

"Ya, sama lah 90 persen. Apalagi, saya lebih lama kan dari Felisha. Dia sempat enggak latihan," timpal Jafar.