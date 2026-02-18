Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Persiapan All England 2026, Alwi Farhan Sesuaikan Porsi Latihan dengan Ibadah Puasa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |20:01 WIB
Persiapan All England 2026, Alwi Farhan Sesuaikan Porsi Latihan dengan Ibadah Puasa
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mulai mengatur strategi untuk menjaga kondisi fisiknya menjelang bulan Ramadhan. Ia mengungkapkan hingga kini dirinya masih menunggu koordinasi teknis dengan sang pelatih, Indra Wijaya, mengenai penyesuaian porsi latihan agar tetap maksimal meski sedang menjalankan ibadah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis 19 Februari 2026 besok. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama pada Selasa 17 Februari 2026 kemarin.

Sebagai atlet profesional, Alwi menyadari akan ada perbedaan mendasar dalam pola latihannya selama sebulan ke depan. Terlebih lagi, pemain berusia 20 tahun tersebut memikul tanggung jawab besar dari federasi untuk mencapai target tertentu dalam turnamen yang akan datang.

“Jadi pastinya beda tetap harus beribadah juga, tapi tetap harus menjalankan konsekuensi sebagai atlet,” kata Alwi saat ditemui di Pelatnas Cipayung, dikutip Rabu (18/2/2026).

“Ya pastinya harus jadi tanggung jawab juga karena ada target juga yang dikasih pengurus,” tambahnya.

Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Dilema Porsi Latihan dan Kewajiban Ibadah

Lebih lanjut, Alwi secara terbuka mengakui akan terasa cukup berat jika harus melahap porsi latihan normal di tengah kondisi tubuh yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, diskusi dengan tim pelatih menjadi sangat krusial untuk menentukan titik tengah antara persiapan turnamen dan kebutuhan fisik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/40/3201428/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-JFnL_large.jpeg
Antusias Jelang Debut di All England 2026, Raymon/Joaquin Penasaran Jajal Karpet Abu-Abu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/40/3201356/adnan_dan_indah_gagal_tampil_di_all_england_2026_pbsi-Oal8_large.jpg
Penjelasan PBSI Kenapa Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Tak Dikirim ke All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201263/alwi_farhan-fb7t_large.jpg
Alwi Farhan Siap Debut di All England 2026: Wujudkan Mimpi di Turnamen Paling Bergengsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201215/adnan_maulana_bersama_indah_cahya_sari_jamil-bLEd_large.jpg
Gagal ke Birmingham, Adnan/Indah Pertanyakan Pencoretan dari Skuad All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197100/daftar_wakil_indonesia_di_all_england_2026_sudah_dirilis_bwf-GA3z_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di All England 2026: Alwi Farhan Debut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202323//sholat_tarawih-8H23_large.jpg
Jamaah Sholat Tarawih Perdana Berdatangan ke Istiqlal, Ada dari Brebes
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement