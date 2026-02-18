Persiapan All England 2026, Alwi Farhan Sesuaikan Porsi Latihan dengan Ibadah Puasa

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mulai mengatur strategi untuk menjaga kondisi fisiknya menjelang bulan Ramadhan. Ia mengungkapkan hingga kini dirinya masih menunggu koordinasi teknis dengan sang pelatih, Indra Wijaya, mengenai penyesuaian porsi latihan agar tetap maksimal meski sedang menjalankan ibadah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis 19 Februari 2026 besok. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Isbat yang digelar oleh Kementerian Agama pada Selasa 17 Februari 2026 kemarin.

Sebagai atlet profesional, Alwi menyadari akan ada perbedaan mendasar dalam pola latihannya selama sebulan ke depan. Terlebih lagi, pemain berusia 20 tahun tersebut memikul tanggung jawab besar dari federasi untuk mencapai target tertentu dalam turnamen yang akan datang.

“Jadi pastinya beda tetap harus beribadah juga, tapi tetap harus menjalankan konsekuensi sebagai atlet,” kata Alwi saat ditemui di Pelatnas Cipayung, dikutip Rabu (18/2/2026).

“Ya pastinya harus jadi tanggung jawab juga karena ada target juga yang dikasih pengurus,” tambahnya.

Alwi Farhan. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Dilema Porsi Latihan dan Kewajiban Ibadah

Lebih lanjut, Alwi secara terbuka mengakui akan terasa cukup berat jika harus melahap porsi latihan normal di tengah kondisi tubuh yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, diskusi dengan tim pelatih menjadi sangat krusial untuk menentukan titik tengah antara persiapan turnamen dan kebutuhan fisik.