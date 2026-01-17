Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Diprediksi Naik ke Peringkat 3 Dunia Pekan Depan, Fajar Alfian: Ranking Bukan Patokan!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |08:55 WIB
Diprediksi Naik ke Peringkat 3 Dunia Pekan Depan, Fajar Alfian: Ranking Bukan Patokan!
Fajar Alfian dan Fikri siap tempur di Indonesia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, membuat progres pesat hanya dalam enam bulan. Bermodalkan 10 turnamen, Fajar/Fikri menembus peringkat empat dunia.

Berdasarkan ranking BWF per 13 Januari 2026, Fajar/Fikri sudah duduk di peringkat empat dunia. Bahkan pekan depan, Fajar/Fikri diprediksi akan menempati ranking tiga dunia.

1. Fajar Alfian Sebut Ranking Bukan Patokan

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Kesuksesan ini membuat Fajar/Fikri senang. Namun, jawara China Open 2025 itu tidak ingin cepat puas karena ranking bukan patokan utama.

"Kalau kata netizen kan ranking itu bukan patokan, tapi juara yang harus. Ya jadi ranking bukan patokan, tapi itu mempengaruhi, yang pasti gaji eh nilai kontrak (dengan nada bercanda)," kata Fajar Alfian di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Yang kedua, seeding. Kita enggak ketemu unggulan-unggulan di babak awal. Jadi itu sangat mempengaruhi sih kalau menurut saya. Jadi selain titel, ranking juga sangat mempengaruhi semuanya," tambah Fajar Alfian.

2. Ranking Tinggi Tak Mau Dijadikan Beban

Bagi Fikri, ranking empat dunia adalah pencapaian terbaik dalam kariernya. Sementara bagi Fajar, ini adalah momen apik dengan pasangan berbeda setelah sempat merebut kesuksesan bersama Muhammad Rian Ardianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/40/3195845/alwi_farhan_belum_sempat_ambil_bonus_sea_games_2025-Zpu1_large.jpg
Penyebab Alwi Farhan Belum Ambil Bonus Rp1,5 Miliar Usai Sabet 2 Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/40/3195838/alwi_farhan_siap_bangkit_di_indonesia_masters_2026_humas_pp_pbsi-67ft_large.jpg
Kena Musibah di Malaysia Open 2026, Alwi Farhan: Saya Siap Bangkit di Indonesia Masters 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195779/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-kq2N_large.jpg
Indonesia Masters 2026: Siap Berikan yang Terbaik, Fajar/Fikri Harap Pendukung Penuhi Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195814/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-V3bw_large.jpeg
Fajar/Fikri Haus Gelar Juara, Buka Puasa di Indonesia Masters 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195762/pelatih_ganda_putra_pbsi_antonius_budi_ariantho-5vun_large.jpg
Pasangan Nomor 1 Absen, Ganda Putra Tuan Rumah Ditarget Juara Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/40/3195743/fajar_dan_fikri_lolos_ke_final_french_open_2025_inabadminton-iXTc_large.jpg
Pelatih: Lawan Cari Kelemahan Fajar Alfian/Shohibul Fikri Jelang Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement