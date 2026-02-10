Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Efren Reyes dan Django Bustamante Terpukau dengan Perkembangan Biliar Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |22:00 WIB
Efren Reyes dan Django Bustamante Terpukau dengan Perkembangan Biliar Indonesia
Dua legenda biliar dunia asal Filipina, Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dua pebiliar legendaris asal Filipina, Efren Reyes dan Francisco 'Django' Bustamante, melontarkan pujian setinggi langit terhadap perkembangan pesat olahraga biliar di Indonesia. Kehadiran dua ikon dunia ini di Jakarta merupakan inisiasi dari Moor Production yang berkolaborasi dengan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI).

Rangkaian acara bertajuk 'Battle For Legacy' ini dijadwalkan menyambangi sejumlah titik strategis di ibu kota. Dimulai dari Mantra Pool Academy pada 10 Februari, berlanjut ke The Cue House pada 11 Februari, dan akan ditutup dengan meriah di Head Quarter Bar and Pool pada 12 Februari 2026 mendatang.

1. Kekaguman pada Infrastruktur

Dalam kunjungannya, Reyes dan Bustamante tidak hanya melakoni laga ekshibisi, tetapi juga berinteraksi dengan atlet-atlet lokal. Salah satu momen menarik terjadi di Mantra Pool Academy, di mana keduanya bertemu dengan Fajar Alamri, atlet cilik berusia 5 tahun asal Sulawesi Tengah yang tengah menjadi perbincangan.

Reyes mengaku terkesan dengan keberanian para pengusaha di Indonesia yang membangun pusat biliar dengan fasilitas skala besar yang jarang ditemui di negara lain.

"Tahukah kamu bahwa biliar di Indonesia sangat populer di sini. Banyak orang, eh, para pebisnis, mereka suka membangun banyak tempat biliar di sini di Indonesia. Saya tidak melihat siapa pun di negara lain yang membangun biliar lain di sini dengan 100 meja di satu tempat. Ya, hanya di sini," kata Reyes kepada Okezone di Mantra Pool Academy, Jakarta pada Selasa (10/2/2026).

"20 tahun yang lalu, biliar di sini di Indonesia sudah sangat populer. Sekarang lebih populer karena banyak pemain muda yang datang. Jadi akan menjadi bagus, kau tahu. Mungkin kau tidak pernah tahu, suatu hari nanti akan ada lebih banyak tempat main biliar di sini di Indonesia," timpal Bustamante.

Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Biliar sebagai Jalan Hidup

Selain aspek fasilitas, antusiasme ratusan penggemar yang memadati sesi jumpa fans membuktikan bahwa biliar telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Bagi Reyes, popularitas yang mereka rasakan saat ini tidak lepas dari sejarah panjang mereka yang terus diingat oleh komunitas biliar lintas generasi di Indonesia, meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/43/3200876/pb_pobsi_sambut_baik_hadirnya_legenda_biliar_efren_reyes_dan_django_bustamante-zdOo_large.jpg
Alasan PB POBSI Datangkan Duet Legenda Biliar Dunia Efren Reyes dan Django Bustamante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/43/3200834/pobsi_sambut_hadirnya_legenda_biliar_efren_reyes_dan_django_bustamante-MZ4r_large.jpg
Duel Legenda Biliar Dunia di Jakarta: POBSI Optimistis Kehadiran Efren Reyes dan Django Bustamente Pacu Prestasi Atlet Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/43/3200509/pebiliar_indonesia_unjuk_gigi_di_carabao_international_open_2026_okezone-gEsK_large.jpg
POBSI Bangga Pebiliar Indonesia Berprestasi di Carabao International Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200122/carabao_international_open_2026_langsung_cetak_rekor_muri_okezone-ZeX9_large.jpg
Penyebab Turnamen Biliar Carabao International Open 2026 Langsung Ukir Rekor MURI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/43/3200090/carabao_international_open_2026-sF8J_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Carabao International Open 2026 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement