Efren Reyes dan Django Bustamante Terpukau dengan Perkembangan Biliar Indonesia

JAKARTA – Dua pebiliar legendaris asal Filipina, Efren Reyes dan Francisco 'Django' Bustamante, melontarkan pujian setinggi langit terhadap perkembangan pesat olahraga biliar di Indonesia. Kehadiran dua ikon dunia ini di Jakarta merupakan inisiasi dari Moor Production yang berkolaborasi dengan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI).

Rangkaian acara bertajuk 'Battle For Legacy' ini dijadwalkan menyambangi sejumlah titik strategis di ibu kota. Dimulai dari Mantra Pool Academy pada 10 Februari, berlanjut ke The Cue House pada 11 Februari, dan akan ditutup dengan meriah di Head Quarter Bar and Pool pada 12 Februari 2026 mendatang.

1. Kekaguman pada Infrastruktur

Dalam kunjungannya, Reyes dan Bustamante tidak hanya melakoni laga ekshibisi, tetapi juga berinteraksi dengan atlet-atlet lokal. Salah satu momen menarik terjadi di Mantra Pool Academy, di mana keduanya bertemu dengan Fajar Alamri, atlet cilik berusia 5 tahun asal Sulawesi Tengah yang tengah menjadi perbincangan.

Reyes mengaku terkesan dengan keberanian para pengusaha di Indonesia yang membangun pusat biliar dengan fasilitas skala besar yang jarang ditemui di negara lain.

"Tahukah kamu bahwa biliar di Indonesia sangat populer di sini. Banyak orang, eh, para pebisnis, mereka suka membangun banyak tempat biliar di sini di Indonesia. Saya tidak melihat siapa pun di negara lain yang membangun biliar lain di sini dengan 100 meja di satu tempat. Ya, hanya di sini," kata Reyes kepada Okezone di Mantra Pool Academy, Jakarta pada Selasa (10/2/2026).

"20 tahun yang lalu, biliar di sini di Indonesia sudah sangat populer. Sekarang lebih populer karena banyak pemain muda yang datang. Jadi akan menjadi bagus, kau tahu. Mungkin kau tidak pernah tahu, suatu hari nanti akan ada lebih banyak tempat main biliar di sini di Indonesia," timpal Bustamante.

Efren Reyes dan Django Bustamante. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Biliar sebagai Jalan Hidup

Selain aspek fasilitas, antusiasme ratusan penggemar yang memadati sesi jumpa fans membuktikan bahwa biliar telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Bagi Reyes, popularitas yang mereka rasakan saat ini tidak lepas dari sejarah panjang mereka yang terus diingat oleh komunitas biliar lintas generasi di Indonesia, meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi.