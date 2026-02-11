Dapat Lampu Hijau dari Aprilia, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram

BURIRAM – Kabar baik datang dari garasi Aprilia, di mana Jorge Martin dipastikan akan terbang ke Buriram, Thailand, setelah hasil pemeriksaan medis terbarunya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Langkah ini membawa sang mantan juara dunia MotoGP 2024 tersebut selangkah lebih dekat untuk kembali menunggangi motornya di lintasan balap.

Setelah didera rentetan cedera sepanjang musim lalu yang memaksanya absen di tes pembuka Sepang, kehadiran Martin di tes pramusim terakhir di Buriram (21-22 Februari 2026) menjadi momen yang sangat dinantikan oleh tim dan para penggemar.

1. Pemulihan Cedera

Musim debut Martin bersama Aprilia tahun lalu bisa dibilang sangat berat. Empat kali mengalami cedera membuatnya hanya mampu berlaga di 8 dari total 22 seri yang dijadwalkan.

Baru-baru ini, Martin bahkan harus menjalani operasi rahasia pada pergelangan tangan dan tulang selangkangannya, yang membuatnya absen dari tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Kabar terbaru, hasil pengecekan di Rumah Sakit Ruber Internacional menunjukkan sinyal positif. Alasan itulah yang membuat Martin mengantongi izin perjalanan ke Thailand.

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Hanya saja, Martin masih harus melewati satu rintangan terakhir, yakni evaluasi fisik oleh tim medis FIM Grand Prix untuk mendapatkan izin resmi balapan. Jika lolos, ini akan menjadi penampilan perdana Martin sejak tes Valencia tahun lalu.

“Hasil tes medis positif, karena itulah dia (Martin) akan pergi ke Buriram, Thailand pekan depan untuk ikut ambil bagian dalam tes Buriram. Hanya saja, Martin masih menjalani evaluasi tes fisik dari FIM grand Prix untuk mendapatkan izi resmi menjalani tes (pramusim),” bunyi laporan dari pihak Aprilia, dilansir dari Crash, Rabu (11/2/2026).