Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dapat Lampu Hijau dari Aprilia, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |00:01 WIB
Dapat Lampu Hijau dari Aprilia, Jorge Martin Siap Ramaikan Tes MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/89jorgemartin)
A
A
A

BURIRAM – Kabar baik datang dari garasi Aprilia, di mana Jorge Martin dipastikan akan terbang ke Buriram, Thailand, setelah hasil pemeriksaan medis terbarunya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Langkah ini membawa sang mantan juara dunia MotoGP 2024 tersebut selangkah lebih dekat untuk kembali menunggangi motornya di lintasan balap.

Setelah didera rentetan cedera sepanjang musim lalu yang memaksanya absen di tes pembuka Sepang, kehadiran Martin di tes pramusim terakhir di Buriram (21-22 Februari 2026) menjadi momen yang sangat dinantikan oleh tim dan para penggemar.

1. Pemulihan Cedera

Musim debut Martin bersama Aprilia tahun lalu bisa dibilang sangat berat. Empat kali mengalami cedera membuatnya hanya mampu berlaga di 8 dari total 22 seri yang dijadwalkan.

Baru-baru ini, Martin bahkan harus menjalani operasi rahasia pada pergelangan tangan dan tulang selangkangannya, yang membuatnya absen dari tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Kabar terbaru, hasil pengecekan di Rumah Sakit Ruber Internacional menunjukkan sinyal positif. Alasan itulah yang membuat Martin mengantongi izin perjalanan ke Thailand.

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Hanya saja, Martin masih harus melewati satu rintangan terakhir, yakni evaluasi fisik oleh tim medis FIM Grand Prix untuk mendapatkan izin resmi balapan. Jika lolos, ini akan menjadi penampilan perdana Martin sejak tes Valencia tahun lalu.

“Hasil tes medis positif, karena itulah dia (Martin) akan pergi ke Buriram, Thailand pekan depan untuk ikut ambil bagian dalam tes Buriram. Hanya saja, Martin masih menjalani evaluasi tes fisik dari FIM grand Prix untuk mendapatkan izi resmi menjalani tes (pramusim),” bunyi laporan dari pihak Aprilia, dilansir dari Crash, Rabu (11/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/38/3200840/fabio_quartararo-QPkE_large.jpg
Kisah Unik Fabio Quartararo, Dihadiahi Motor Juara MotoGP 2021 oleh Yamaha hingga Dipajang di Kamar Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/38/3200776/jorge_martin_siap_tempur_di_motogp_2026_aprilia-ZknW_large.jpg
Berpotensi Tampil di Tes Pramusim MotoGP 2026 di Thailand, Tanda Jorge Martin Menggila di Musim Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/38/3200732/pedro_acosta-CLMy_large.jpg
Jelang MotoGP 2026, Pedro Acosta Siap Kerja Lebih Keras: Saya Bukan Pembalap Paling Berbakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/38/3200699/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-oxqM_large.jpg
Pedro Acosta Takjub Lihat Motor Marc Marquez Jelang MotoGP 2026: Ducati Capai Level Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/38/3200651/marc_marquez-ZHXz_large.jpg
Ini Alasan Marc Marquez Bakal Tampil Lebih Matang dan Berbahaya di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/38/3200533/simak_jadwal_lengkap_motogp_2026_dalam_artikel_ini-VZc4_large.jpeg
Jadwal Lengkap MotoGP 2026: Dibuka di Thailand, Kapan Seri Mandalika?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement