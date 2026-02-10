Kisah Epik Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Dijuluki Penjegal Kelas Dewa oleh Mathias Boe

KISAH epic Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menarik diulas. Mereka dijuluki penjegal kelas dewa oleh Mathias Boe.

Diketahui, Mathias Boe juga sosok legendaris di dunia bulu tangkis Denmark. Tak ayal, ketangguhan dari pasangan Ahsan/Hendra sudah diakui oleh para legenda dunia.

1. Penjegal Kelas Dewa

Ahsan/Hendra memang jadi momok menakutkan bagi para pasangan ganda putra dunia. Bakat gemilang mereka membuat para rivalnya selalu kerepotan saat harus bertarung di lapangan.

Kualitas permainan mereka sudah dibuktikan lewat sederet gelar juara yang sudah diraih. Di antaranya, Ahsan/Hendra sukses 3 kali jadi juara dunia, juara All England, juara BWF World Tour Finals, dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan permainan apik yang selalu ditunjukkan juga, Ahsan dan Hendra disegani serta diidolai para pebulu tangkis top dunia. Mereka dianggap sosok legendaris di dunia bulu tangkis.