Kisah Legenda Hendra Setiawan, Pemilik Smash Silang Mematikan yang Bikin Lawan Tak Berkutik

KISAH legenda Hendra Setiawan menarik untuk diulas. Sebab, pemilik smash silang mematikan ini kerap bikin lawan tidak berkutik.

Hendra merupakan salah satu pebulu tangkis papan atas yang dimiliki Indonesia. Gelarnya bisa dibilang lengkap baik secara individu maupun beregu.

1. Senjata Mematikan Hendra Setiawan

Pria yang kini berusia 41 tahun tersebut sudah merengkuh berbagai prestasi di nomor ganda putra. Paling bergengsi tentu medali emas Olimpiade Beijing 2008 bersama almarhum Markis Kido.

Deretan gelar dan prestasi tersebut diraih Hendra berkat kerja keras dan keterampilannya di atas lapangan. Salah satu senjata mematikan milik pebulu tangkis asal Jawa Tengah tersebut adalah smash silang.

Sejumlah pasangan top dunia seperti Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo hingga Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe pernah dibuat pontang-panting. Smash menyilang yang presisi dari Hendra membuat mereka sulit mengembalikan bola.

Tak jarang pukulan menyilang Hendra itu malah menyangkut di net saat dikembalikan lawan. Ditambah Mohammad Ahsan yang siap menyergap di depan, pasangan berjuluk The Daddies ini benar-benar sulit dihentikan.