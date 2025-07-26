Hasil Semifinal China Open 2025: Fajar/Fikri Tembus Final, Usai Permalukan Liang Wei Keng/Wang Chang!

HASIL manis diraih ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, di semifinal China Open 2025. Mereka sukses menembus babak final.

Kepastian itu didapat usai Fajar/Fikri permalukan unggulan kelima dari China, Liang Wei Keng/Wang Chang. Main di Olympic Sports Center, Changzhou, China pada Sabtu (26/7) sore WIB, mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri tampil ciamik. Mereka berhasil ungguli Liang/Wang dengan skor 6-2. Fajar/Fikri mendapat perlawanan sengit dari pasangan anyar tuan rumah. Namun, mereka masih dapat mempertahankan keunggulannya hingga memimpin interval gim pertama dengan skor 11-9.

Usai interval, Fajar/Fikri terus memusatkan fokusnya untuk mempertahankan keunggulannya. Racikan baru Pelatnas PBSI itu mampu menambah keunggulan hingga menjadi 16-15.

Liang/Wang terus memberikan perlawanan sengit untuk membalikkan keadaan. Namun pada akhirnya, Fajar/Fikri berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19 atas tuan rumah.

Pada gim kedua, Fajar/fikri tidak menurunkan tempo permainannya. Meski mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah, mereka masih mampu memimpin dengan skor 6-5.

Poin demi poin terus mereka curi. Hasilnya, Fajar/Fikri berhasil memimpin di interval gim kedua atas Liang/Wang dengan skor 11-7.

Usai jeda, Fajar/Fikri terus menggempur pertahanan Liang/Wang dan berhasil unggul 18-15. Pada akhirnya, mereka berhasil menutup gim kedua dengan kemenangan 21-17.