HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Raymond/Joaquin Menang Dramatis, Indonesia vs Malaysia 2-2

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |20:24 WIB
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Raymond/Joaquin Menang Dramatis, Indonesia vs Malaysia 2-2
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

QINGDAO – Napas tim bulu tangkis putra Indonesia di ajang Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026 kembali tersambung. Pasangan ganda putra Raymond Indra/Nikolaus Joaquin sukses menjadi pahlawan dengan menyamakan skor menjadi 2-2 setelah menumbangkan wakil Malaysia, Choong Hong Jian/Haikal Muhammad, dalam pertarungan yang menegangkan.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan itu berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Kamis (5/2/2026) malam WIB. Raymond/Joaquin berhasil menang dalam laga ketat yang harus diselesaikan melalui tiga gim.

Bermain trengginas sejak awal, Raymond/Joaquin sempat tertinggal di gim pertama. Namun begitu, ganda putra Indonesia itu akhirnya sukses merebut kemenangan dengan skor 16-21, 21-11, dan 21-19.

Hasil ini membawa tim bulu tangkis Indonesia menyamakan kedudukan melawan Malaysia 2-2. Sebelumnya, Prahdiska Bagas Shujiwo sukses menjadi pembuka jalan dengan memperkecil ketertinggalan Indonesia saat posisi tertinggal 0-2.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Tunggal putra Indonesia itu menang atas wakil Malaysia, Eogene Ewe. Kemenangan diraih oleh Bagas melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor akhir 21-12, 14-21, dan 21-15.

Selanjutnya, tim bulu tangkis Indonesia akan diwakili oleh Anthony Sinisuka Ginting di partai pamungkas. Dia akan berhadapan dengan Kong Wei Xiang pada laga penentuan yang akan menjadi penentu siapa yang keluar sebagai juara grup.

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
