HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Pramudya Kusumawardana, Sempat Panik Usai Tak Sengaja Hajar Wajah Hendra Setiawan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |04:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Pramudya Kusumawardana, Sempat Panik Usai Tak Sengaja <i>Hajar</i> Wajah Hendra Setiawan
Pramudya Kusumawardana kini bermain untuk Australia. (Foto: PBSI)
A
A
A

NAMA Pramudya Kusumawardana sempat menjadi perbincangan hangat di jagat bulu tangkis Tanah Air, bukan hanya karena prestasinya, melainkan karena sebuah momen emosional yang melibatkan rasa hormat kepada seniornya, Hendra Setiawan. Kini, meski telah menempuh jalan hidup baru di Australia, memori tentang duel sengit di lapangan tetap melekat kuat bagi para penggemar bulu tangkis.

1. Drama All England 2023

Salah satu fragmen paling tak terlupakan dalam karier Pramudya saat masih berseragam Merah Putih terjadi pada ajang All England 2023. Berpasangan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, mereka harus berhadapan dengan tembok besar di babak pertama, yakni senior mereka sendiri, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan.

Pertandingan tersebut berlangsung sangat intens. Saat tensi memuncak, sebuah insiden tak terduga terjadi.

Pramudya melepaskan smash keras yang mendarat tepat di wajah Hendra Setiawan. Sang legenda terlihat meringis kesakitan akibat hantaman shuttlecock tersebut.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. PBSI
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. PBSI

Pramudya sempat melakukan selebrasi spontan saat poin diraih, namun sedetik kemudian ia menyadari bahwa serangannya melukai sang senior.

Reaksi Pramudya langsung berubah drastis dari senang menjadi panik. Ia tertangkap kamera menunjukkan gestur sangat bersalah dengan mengangkat tangan memohon maaf dan memegang kepalanya, sebuah momen manusiawi yang sempat menuai sorotan tajam sekaligus simpati dari netizen di media sosial.

 

