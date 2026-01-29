Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026: Surabaya Samator Hantam Jakarta Garuda Jaya 3-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |19:24 WIB
Hasil Proliga 2026: Surabaya Samator Hantam Jakarta Garuda Jaya 3-0!
Surabaya Samator menang 3-0 atas Garuda Jaya di ajang Proliga 2026. (Foto: Instagram/@surabayasamator)
A
A
A

SURABAYA Samator menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya dengan poin 25-17, 25-19, dan 25-23 dalam laga terakhir putaran pertama Proliga 2026. Laga itu berlangsung di GOR Tri Dharma Petrokimia, Kamis (29/1/2026).

Kemenangan ini praktis meningkatkan kepercayaan Surabaya Samator di laga-laga ke depan di Proliga 2026. Siap meraih gelar juara yang terakhir kali disabet pada 2019, Surabaya Samator?

Surabaya Samator menang 3-0 atas Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@surabayasamator)
Surabaya Samator menang 3-0 atas Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@surabayasamator)

Jalannya Pertandingan

Surabaya Samator bermain ngotot melawan Jakarta Garuda Jaya di set pertama. Tekanan dilakukan Surabaya Samator demi mengamankan pundi-pundi poin.

Singkatnya, Surabaya Samator menuntaskan set pertama dengan raihan maksimal. Mereka menaklukkan Jakarta Garuda Jaya dengan poin 25-17. Jakarta Garuda Jaya mencoba bangkit di set kedua. Akan tetapi, Surabaya Samator tampil cukup konsisten sehingga tidak mudah kehilangan poin.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
