SURABAYA Samator menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya dengan poin 25-17, 25-19, dan 25-23 dalam laga terakhir putaran pertama Proliga 2026. Laga itu berlangsung di GOR Tri Dharma Petrokimia, Kamis (29/1/2026).
Kemenangan ini praktis meningkatkan kepercayaan Surabaya Samator di laga-laga ke depan di Proliga 2026. Siap meraih gelar juara yang terakhir kali disabet pada 2019, Surabaya Samator?
Surabaya Samator bermain ngotot melawan Jakarta Garuda Jaya di set pertama. Tekanan dilakukan Surabaya Samator demi mengamankan pundi-pundi poin.
Singkatnya, Surabaya Samator menuntaskan set pertama dengan raihan maksimal. Mereka menaklukkan Jakarta Garuda Jaya dengan poin 25-17. Jakarta Garuda Jaya mencoba bangkit di set kedua. Akan tetapi, Surabaya Samator tampil cukup konsisten sehingga tidak mudah kehilangan poin.