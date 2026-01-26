Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta LavAni Livin Transmedia Juara Putaran Pertama, Livin Mandiri dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Berjaya

HASIL Proliga 2026 yang memainkan tiga laga di GOR Sabilulungan Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 25 Januari 2026 malam WIB akan diulas Okezone. Dari tiga laga itu, Jakarta LavAni Livin Transmedia juara putaran Pertama, Jakarta Livin Mandiri, dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia berjaya.

Ada dua laga kategori putri, yakni Jakarta Livin Mandiri menang atas Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (16-25, 25-23, 26-24, 25-17) dan Bandung BJB Tandamata kalah 0-3 (14-25, 29-31, 23-25) dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. Sementara itu ada satu laga putra, yakni Jakarta LavAni Livin Transmedia menumbangkan Surabaya Samator dengan skor 3-0 (25-20, 25-18, 25-19).

1. Kerja Sama Luar Biasa dari Pemain Jakarta Livin Mandiri

Asisten pelatih Jakarta Livin Mandiri Wilda Siti Nurfadilah mengatakan kerja sama para pemain timnya cukup apik sepanjang laga. Alhasil, mereka bisa mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan.

"Hari ini improve antarpemain berjalan semua. Semua sistem juga berjalan semua," kata Wilda.

2. Jakarta LavAni Livin Transmedia Juara Putaran Pertama

Sementara itu, Asisten pelatih Jakarta LavAni Livin Transmedia, Erwin Rusni mengungkapkan puas dengan penampilan anak asuh saat melawan Jakarta LavAni Livin Transmedia. Akan tetapi, ia menilai timnya masih punya sederet kelemahan.