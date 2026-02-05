Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Zaki Ubaidillah Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |17:10 WIB
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Zaki Ubaidillah Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Malaysia
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
QINGDAO – Perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di laga pamungkas fase grup Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026 harus diawali dengan langkah berat. Tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah dipaksa mengakui keunggulan wakil Malaysia, Justin Hoh, sehingga membuat Indonesia untuk sementara tertinggal 0-1.

Tim bulu tangkis putra Indonesia berhadapan dengan Malaysia di laga terakhir Grup D Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Laga itu digelar di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Kamis (5/2/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Justin Hoh memulai pertandingan dengan permainan efektif. Tunggal putra Malaysia itu tak kesulitan untuk membongkar pertahanan Ubed —sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah.

Ubed yang tertinggal sempat menyamakan kedudukan menjadi 6-6. Duel ketat terus terjadi menjelang jeda interval pertandingan gim pertama.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Pada jeda interval, Justin unggul atas Ubed dengan skor 11-8. Permainan tunggal putra Malaysia itu terus berkembang, sementara Ubed masih kesulitan mengejar.

Akhirnya, Justin sukses mengunci kemenangan atas Ubed dengan skor 21-16. Memasuki gim kedua, Ubed kembali tak bisa menemukan permainan terbaiknya.

 

