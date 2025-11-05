Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |19:42 WIB
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
Muhammad Shohibul Fikri belum bisa menjawab apakah duetnya dengan Fajar Alfian akan dipermanenkan oleh tim pelatih PBSI atau tidak (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Muhammad Shohibul Fikri belum bisa menjawab apakah duetnya dengan Fajar Alfian akan dipermanenkan oleh tim pelatih PBSI atau tidak. Ia hanya meminta penggemar untuk menunggu pengumuman.

Fajar/Fikri merupakan salah duet racikan baru. Mereka dipasangkan sejak Juli 2025 dan telah memainkan sebanyak tujuh turnamen.

1. Heboh

Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)

Bahkan, duet tersebut sudah merebut satu gelar juara yakni China Open 2025 Super 1000. Penggemar menilai, Fajar/Fikri adalah pasangan yang cocok dan sudah terbukti menghasilkan gelar juara.

Di tengah itu, Fajar memicu kehebohan dengan unggahan di media sosial Instagram. Ia seperti memberi sinyal akan berpisah dengan Muhammad Rian Ardianto, partner-nya selama 11 tahun!

Duet Fajar/Fikri memang dibentuk saat Rian izin cuti pada Juli 2025. Di luar dugaan, ganda putra ini malah seperti jadi angin segar.

2. Belum Bicara

Soal unggahan Fajar, Fikri mengatakan tidak bisa memberikan respons apapun. Ia tidak mengetahui apakah akan dipermanenkan atau tidak karena belum berdialog dengan tim kepelatihan usai mentas di Hylo Open 2025 pekan lalu.

"Saya sama Aa Fajar belum sempat bicara, juga dengan pelatih karena saya pulang duluan kan hari Sabtu (1 November), pelatih baru sampai hari ini. Jadi belum sempat ketemu," kata Fikri di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

 

Halaman:
1 2
