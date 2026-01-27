Francesco Bagnaia Serang Para Pengkritik Jelang MotoGP 2026: 90 Persen Omongannya Tak Berguna

FRANCESCO Bagnaia tanpa malu-malu menyerang para pengkritiknya jelang MotoGP 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu merasa 90% omongan mereka musim lalu tak ada gunanya.

Bagnaia menjalani musim buruk di MotoGP 2025 dengan hanya 2 kemenangan dan 8 podium dari 22 seri. Ia mengumpulkan 288 poin serta duduk di posisi 5 klasemen akhir.

1. Malapetaka

Catatan itu sungguh buruk bila dibandingkan sang rekan setim Marc Marquez. Pria asal Spanyol itu sukses jadi juara dunia berbekal 11 kemenangan dan 15 podium serta mengumpulkan 545 poin dari 17 seri.

Bahkan, bila dibandingkan pencapaian di MotoGP 2024, musim lalu sungguh malapetaka buat Bagnaia. Dua tahun lalu, ia mencatatkan 11 kemenangan dan 16 podium dengan 498 poin dari 20 seri.

2. Sasaran Tembak

Tidak heran bila Bagnaia jadi sasaran tembak sepanjang MotoGP 2025. Ia habis-habisan dikritik bahkan beberapa di antaranya dengan kalimat yang bakal memukul mental.

Pria yang akrab disapa Pecco itu merasa wajar mendapatkan kritik dari banyak orang. Namun, mayoritas di antaranya dianggap tidak berguna!